ESAT abre sus puertas el 9 de febrero para atraer a futuros desarrolladores de videojuegos para el mercado internacional

La Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia (ESAT) celebrará el sábado 9 de febrero una jornada de puertas abiertas en la que presentará su oferta formativa universitaria internacional de HND`s con progresión opcional a la obtención de un Bachelor`s Degree en universidades de Reino Unido que ofrece una formación global en tecnología digital y arte para diseñar videojuegos.

En dicha jornada, que se celebrará de 11 a 14 horas, se presentarán los contenidos, se explicarán las características del próximo curso lectivo 2019/2020 y se informará de las salidas laborales demandadas actualmente por el sector de la industria digital.

En la actualidad ESAT imparte estudios de Programación de Videojuegos, Arte para Videojuegos, Diseño de Videojuegos y estudios de Arte y Diseño, todos ellos son titulaciones oficiales británicas con progresión directa a último año de Bachelor en universidades de Reino Unido.

En la jornada de puertas abiertas, en la que se puede participar previa inscripción en https://openday.esat.es, se podrá conocer de primera mano las instalaciones y los recursos tecnológicos que la escuela utiliza y los jóvenes tomarán contacto con las actividades propias de estos estudios universitarios que se sirven de la tecnología más avanzada.

A su vez se informará de los distintos proyectos realizados por alumnos, en una jornada completa en donde el estudiante podrá explorar la manera de orientarse a unos estudios universitarios con una alta empleabilidad.

ALTAMENTE ESPECIALIZADOS

ESAT se ha convertido en la referencia nacional en formación de perfiles altamente especializados para la industria del contenido digital. Su visión es la de seguir siendo referentes europeos en la formación de los mejores profesionales de la programación interactiva digital, el arte 2D/3D y el Diseño Gráfico, con el fin de generar contenido digital de altísima calidad, según ha detallado el centro.

La realidad virtual VR, aumentada AR y mixta, junto con la inteligencia artificial y el big data son tecnologías que están en constante crecimiento cuyas mecánicas y técnicas se aplican ya a la medicina, a la educación, y a la industria en general, según los responsable de ESAT que han subrayado que son numerosos los proyectos digitales internacionales que ya se han mentorizando desde esta Escuela valenciana.

Entre sus ex alumnos se encuentran desde doctores en robótica que dirigen departamentos en el MIT hasta desarrolladores y 3D artists que desarrollan su profesión en países como Japón, Canadá, EE.UU., UK o Alemania para las mayores multinacionales digitales del mundo como Nintendo, Sony, Warner, Lego, Take Two y Square Enix, entre otras.