El Escalante presenta más de 200 funciones que invitan al público infantil y juvenil a "imaginar y crecer"

Gil afirma en que la sede de el Escalante es "prioritaria" y que trabajará para que se ponga en marcha "lo más pronto posible"

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Escalante de València ha presentado la programación cultural de su 38 temporada, que cuenta con más de 200 funciones de diferentes lenguajes teatrales --mimo, danza, instalaciones escénicas y circo-- para invitar al público infantil, juvenil y adulto a "imaginar, crecer y reflexionar".

El proyecto teatral de la institución provincial se podrá disfrutar en el Teatre Principal, Ribes Espai Cultural, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, La Beneficència y el Palau de Les Arts.

La nueva temporada del teatro de la Diputación de Valencia ha sido presentada por la diputada provincial de Teatros, Rocío Gil, junto a la directora y coordinadora artística, Marylène Albentosa.

Gil ha destacado que este nuevo ejercicio llega "cargado de ilusión, con más de 200 funciones que se dirigen tanto a la primera infancia como al público joven y adulto". "Todo ello con un claro objetivo: seguir acercando las artes escénicas a todos los valencianos", ha valorado.

Por su parte, la directora y coordinadora artística, Marylène Albentosa, ha explicado que este año Escalante cuenta con "más espectáculos, más presencia de compañías internacionales y más obras dirigidas a la primera infancia, con una clara apuesta por las producciones propias con compañías valencianas".

El Escalante subirá al escenario a 41 compañías, más de la mitad de ellas valencianas --22--, otras 14 de diferentes puntos de la geografía española y cinco internacionales con propuestas de gran y pequeño formato.

Entre las producciones propias que se encuentran este año están: 'Peter&Pan', con LaMaR; 'L'home que cremava pedres', con la compañía de Tian Gombau; 'Boira', con MaQuinant Teatre; 'Princeses, cavallers i dracs', con Bramant Teatre; y la reposición de 'Xafar la gespa', junto a la Negra y 'La máquina de Rube Goldberg', junto a Nacho Diago Producciones en la Luna, en gira.

MÁS DE 40 PROPUESTAS

El teatro de la Diputación de Valencia vuelve a levantar el telón con más de 40 espectáculos que se unen a la presencia en otros festivales para que todos los públicos "puedan crecer con Escalante", que generación a generación sigue al lado de la infancia y la juventud, pero también del público adulto.

El Escalante refuerza la propuesta de obras dirigidas a la primera infancia (de 0 a 5 años) y propone para los próximos meses 'Univers', de la compañía Engruna Teatre; 'La barca', de La Larvária; y 'Sotabosc, la vida sota els arbres', de Inspira Teatre.

Además, también cuenta con el ciclo 'Menut Teatre' que incluirá 'Miedo come todo... Sueños al vuelo', de la compañía mejicana Flores Teatro Danza; 'Crassh Babies 2.0', de la portuguesa We Tum Tum; y Textures', de La curiosa.

Para niños y niñas de 6 a 12 años, el teatro pondrá en escena 'Peter&Pan', de LaMaR y Escalante; 'Xafar la gespa', de La Negra y Escalante; 'El món està trencat però es pot caminar', de Albena Teatre, Tantakka Teatroa y Contraproduccions; 'Full House', de Eléctrico 28; Cucú. de Bambalina Teatre Practicable; 'L'home que cremava pedres', de la compañía de Tian Gombau y Escalante; 'Lü', de Maduixa; "Merrick. El musical', de L'ültim toc teatre; "De tu a tu', del Col-lectiu Mur; 'An-Ki, de Ortiga; 'Los Pfeiffer', de La Troupe Malabó; 'Cube', de JM Gestión Teatral; 'Entrañas', de El Patio Teatro; 'Boira', de MaQuinant Teatre y Escalante; 'Imperfect, de la Companyia de Comediants La Baldufa; y 'POl', de d'Es Tro.

Dentro del ciclo 'Nadal a Escalante', dirigido también al alumnado de Primaria y sus familias, se podrá disfrutar de 'Ambulant', de La Fam Produccions; y de 'N'imPORTE quoi', de Leandre Clown.

El público juvenil también encontrará obras como 'After Sun', de la compañía Triangle Teatre; 'Don Ramón María del Valle-Inclán', de Bravo Teatro; 'La posibilidad de la ternura', de Teatro La Re-Sentida de Chile; 'Bruno, el musical que ho va canviar tot', de Off Artes Escénicas; 'Hamlet, una versión recontra libre', de la compañía chilena Teatro La Plaza; 'Los que comen tierra', de La Zafirina; 'La plaça del Diamant', del Teatre Nacional de Catalunya; 'La dona més lletja del món', de La Penúltima Teatre y Dacsa Produccions; 'Moby Dick', de la compañía francesa y noruega Plexus Polaire; y 'Princeses, cavallers i dracs', de Escalante junto a Bramant Teatre.

Finalmente, el público adulto podrá reflexionar de forma colectiva con el ciclo Teatre de la Memoria', que esta edición pondrá en escena 'Perpetuum Mobile', de Merce Tienda; Plany en la mort d'Enric Ribera', de Carme Teatre; y 'El verdugo', de Espejo Negro.

GIRA ESCALANTE

En cuanto a la Gira Escalante, este año 'La máquina de Rube Goldberg', la primera producción de ilusionismo de Escalante junto a Nacho Diago Producciones en la Luna, hará parada en Albaida, Canals, Sueca, Ontinyent, Burjassot, Puçol y Paterna. Como novedad, otras obras de pequeño formato que recorrerán municipios valencianos también con Escalante son 'Boreal' y 'Plastic', de La familia política y 'Baktana' de Lazuz.

Las reservas escolares están abiertas y las entradas ya pueden adquirirse en www.escalantecentreteatral.servientradas.com y en taquilla antes de cada representación. Además, la Escola Escalante mantiene abierta la matricula para sus cursos de teatro dirigidos a todos los colectivos y próximamente anunciará los cursos y seminarios de la Escola Permanent per a Professionals de les Arts Escèniques.

PUNTO "TOTALMENTE EMBRIONARIO"

Preguntada Gil por la situación en la que se encuentra el proyecto de la futura sede del Teatro Escalante, elaborado por la anterior autoridad provincial, la diputada ha señalado que se encuentra en un punto "totalmente embrionario".

En 2021 la Diputación de Valencia anunció que se construiría un nuevo edificio como sede definitiva del Teatro Escalante en el solar que tiene la institución entre las calles Vicent Tomás i Martí y Xiprers, en el entorno de la Avenida de las Cortes que tendría una duración de entre 45 y 47 meses.

Sobre esta cuestión, la diputada de Teatros ha señalado que la falta de sede debe "revertirse" ya que la entidad lleva desde 2016 sin un espacio propio.

En este sentido, ha indicado que el proyecto se encuentra "actualmente en un concurso de ideas abierto que tiene que salir a licitación pública para que se presente el proyecto" y ha asegurado que su ubicación será en el solar de la Diputación establecido por el anterior ejecutivo "salvo que nos digan lo contrario".

Asimismo, ha insistido en que se trata de un proyecto "prioritario" y que tiene que ponerse en marcha "lo más pronto posible". "A mí me encantaría que pudiera salir mañana mejor que pasado, no sé cuando va a salir pero yo he pedido que salga lo antes posible", ha apuntado.

"El Escalante se merece tener una sede y está bien que agradezcamos al resto de administraciones que nos cedan sus espacios pero el Teatro Escalante debe volver a contar con su propio emplazamiento", ha concluido Gil.