Espai LaGranja explora la 'Anatomía inventada' de la coreógrafa brasileña Natalia Fernandes

Espai LaGranja explora la 'Anatomía Inventada' de la coreógrafa Natalia Fernandes en el marco del ciclo de danza 'Cuerpos Porosos' - REMITIDA GVA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja continúa su programación del ciclo 'Cuerpos Porosos' con la llegada de Natalia Fernandes. Los próximos 25 y 26 de abril, la bailarina y coreógrafa brasileña comparte su metodología 'Anatomía Inventada', una práctica diseñada para investigar técnicamente las posibilidades del cuerpo desde una perspectiva que une rigor y creatividad.

El ciclo surge como un encuentro de resonancias donde se invita al sector a desdibujar los límites del aprendizaje individual. En esta sesión, Fernandes abre su archivo personal para proponer una transmisión horizontal, donde la técnica no se entiende como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de consciencia, explica el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

La propuesta de Natalia Fernandes busca investigar herramientas técnicas que sirvan de base para perfeccionar el movimiento, sin separar en ningún momento la técnica de la creación. Para ella, ambos conceptos forman parte de una misma investigación vital y física.

La base fundamental de esta práctica reside en abrir posibilidades mentales en relación a la anatomía propia. A través de tareas que obligan a anclar la atención de forma absoluta en el cuerpo, se busca generar un grado superior de consciencia sobre la acción dancística.

"MAPA EN CONSTANTE REDIBUJO"

"En 'Cuerpos Porosos', seguimos profundizando en la idea del cuerpo como un mapa en constante redibujo", apunta, en un comunicado, el coordinador de Espai LaGranja, Guillermo Arazo. "El taller de Natalia nos permite entender que la técnica no es algo rígido, sino una estructura permeable que se puede reinventar desde la imaginación para potenciar la presencia escénica", añade.

Natalia Fernandes (São Paulo) aporta una visión cosmopolita y ecléctica a Espai LaGranja. Afincada en Madrid desde 2017, su formación transita entre la academia universitaria y la vibrante escena brasileña, enriquecida por experiencias en Europa, Medio Oriente, África y EE. UU.

Actualmente es una de las intérpretes más destacadas de la escena nacional y participa en producciones de gran calado como 'Gran Bolero' de Jesús Rubio Gamo (Premio Max 2020) o 'Las cosas se mueven, pero no dicen nada' de Poliana Lima. Como creadora, su trabajo ha recibido el apoyo de instituciones como el Centro de Danza Canal, La Caldera o el Conde Duque.

Con su 'Anatomía Inventada', Fernandes encuentra el tiempo físico para la investigación del cuerpo que primero se imagina y, posteriormente, se baila.