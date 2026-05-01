España, sobre el juicio 'mascarillas': "El PSOE ha actuado con contundencia, otros no pueden decir lo mismo"

Arcadi España, diana Morant y Bernabé en la manifestación del Primero de Mayo - PSPV

VALÈNCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este viernes en València, donde ha participado en la manifestación convocada por los sindicatos CCOO PV y UGT PV por el Primero de Mayo, que el PSOE ha "actuado con contudencia" ante el caso 'mascarillas' que se está juzgando en el Tribunal Supremo, mientras que "otros no pueden decir lo mismo".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios previas al arranque de la manifestación al ser preguntado por cómo está viviendo este proceso en el que se juzga al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.

España ha señalado que vive este proceso "como lo viven todos los españoles, pero a diferencia de otros casos, como el de la 'Kitchen" --del que ha dicho que es "de una gravedad democrática mucho mayor, sin ninguna duda"--, el PSOE ha tomado "las decisiones que teníamos que tomar, lo hemos hecho con celeridad, con contundencia y otros están poniéndose de perfil o haciéndoles homenajes", ha dicho en referencia al proceso que juzga el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del partido Luis Bárcenas sobre dirigentes del PP.

Preguntado por el reconocimiento de Koldo García de que recibió algunos billetes de 500 euros por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, considerándolo "totalmente legal", España ha insistido en que la "diferencia obvia" es que "unos partidos actuamos con contundencia y otros partidos hacen homenajes".

Y sobre qué espera de la declaración de Ábalos, que será este lunes, ha apuntado que "cada cual tiene su estrategia de defensa". "Yo lo que tengo claro es que nuestro partido, el Partido Socialista, ha actuado con contundencia. Otros no pueden decirlo lo mismo", ha zanjado.

También la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, que ha participado en la manifestación, ha sido preguntada por este caso y se ha limitado a decir que el PSOE ya se ha pronunciado por las declaraciones de Aldama, al que ha acusado de "mentir" y "lo cierto es que no hay ninguna prueba de sus mentiras".