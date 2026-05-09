España vuelve a exigir a Llorca que apoye el modelo de financiación: "Es una conquista de la sociedad valenciana"

(I-D) La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el Comité Nacional del PSPV. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha vuelto a exigir al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que apoye el nuevo modelo de financiación autonómica que representa, a su juicio, "una conquista de la sociedad valenciana".

Así lo ha sostenido el Arcadi España, este sábado en su intervención en el Comité Nacional del PSPV-PSOE, donde ha defendido que este modelo contempla que la Comunitat Valenciana reciba 3.669 millones de euros adicionales para 2027, que son "el doble de lo que pidió el presidente de la Generalitat al presidente del Gobierno de España".

"En 2025, la Comunitat Valenciana ha recibido el récord de ingresos por parte del Gobierno de España, con casi 16.000 millones de euros", ha subrayado y ha planteado: ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿Han luchado contra las listas de espera? ¿Han mejorado las condiciones de los maestros de la escuela pública?.

Según ha dicho, Llorca "fue a ver" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y le pidió una cantidad; unas semanas después le dijo que eso y un poco más porque los valencianos teníamos que corregir alguna pérdida de financiación y ahora el Ejecutivo le ha puesto más del doble sobre la mesa" y "se lo están pensando", ha criticado.

A su parecer, el Consell no ha aceptado la financiación porque, en primer lugar, "Llorca está pensando en que --el expresidente de la Generalitat-- Francisco Camps no vaya a por él y sea el candidato", y por otro lado, "porque no están priorizando los intereses de los valencianos y las valencianas". "No lo podemos tolerar", ha apostillado.

Asimismo, el ministro ha aprovechado para recordar algunas obras realizadas durante el Ejecutivo de Ximo Puig con la financiación autonómica: "Con el Botànic hemos hecho el Plan Edificant y hemos apoyado a la sanidad pública valenciana para que financiara un medicamento contra la hepatitis C que salvaba más de 7.000 vidas en la Comunitat".

AGENDA "ULTRA"

En relación a la gestión del Consell en lo que va de mandato, España ha criticado sus "tres agendas": "La primera es una agenda ultra, negacionista, que va en contra del interés de las mujeres y de las personas migrantes, por racista y xenófoba; después viene la agenda de la incompetencia en la gestión de la dana, la sanidad y la educación; y seguramente la que más duele, la agenda de la indiferencia ante el dolor de las víctimas de la dana".

Por otro lado, España también ha criticado la "fractura lingüística" que, a su criterio, ha propiciado el Partido Popular desde que llegó al Consell. Así, ha señalado que el PSPV "unirá la lengua tras la fractura social y emocional que está enfrentado otra vez a la Comunitat Valenciana".