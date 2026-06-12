Estabilizado el incendio forestal declarado este viernes en Serra

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Imagen del incendio - GVA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 12 junio 2026 20:22
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   VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal declarado este viernes en Serra (Valencia) ha sido estabilizado a las 20 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

   La Generalitat además había establecido la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. El incendio se había declarado sobre las 17.50 horas de este viernes.

   Asimismo, a petición de los dos aviones anfibios del Miteco, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) había autorizado el cierre del tráfico marítimo del Puerto de Sagunto a las 19.30 horas. Media hora después se han retirado los medios anfibios de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y se ha reabierto el Puerto de Sagunto.

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