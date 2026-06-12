Estabilizado el incendio forestal declarado este viernes en Serra

Imagen del incendio - GVA

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este viernes en Serra (Valencia) ha sido estabilizado a las 20 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

La Generalitat además había establecido la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. El incendio se había declarado sobre las 17.50 horas de este viernes.

Asimismo, a petición de los dos aviones anfibios del Miteco, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) había autorizado el cierre del tráfico marítimo del Puerto de Sagunto a las 19.30 horas. Media hora después se han retirado los medios anfibios de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y se ha reabierto el Puerto de Sagunto.