Ester Muñoz (PP) apunta a Pedro Sánchez tras las detenciones por el caso Koldo: "Solo queda el número uno"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una imagen de archivo- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Bendodo señala otro "golpe al sanchismo" con detenciones "vinculadas a la trama de Fomento" y al PSOE: "Es una mafia"

ALICANTE/MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha apuntado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse que la Audiencia Nacional (AN) ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que haga seis detenciones para la toma de declaración en el marco de la nueva pieza separada secreta del caso Koldo que instruye el magistrado Ismael Moreno. "Solo queda el número uno", ha afirmado, en alusión al también secretario general del PSOE.

En declaraciones a los medios de comunicación en Elda (Alicante), donde ha visitado una fábrica de calzado, la diputada se ha referido a esos arrestos y ha insistido en poner el foco en el jefe del Ejecutivo: "Todos han sido detenidos menos él".

Según confirman a Europa Press fuentes del caso, entre los detenidos figura Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuyo domicilio en Valencia ha vuelto a ser registrado este jueves por los agentes de la UCO.

También hay orden de detención contra Cristian Corvillo, al que el PP señala por ser chófer de Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017. Los agentes también tienen la orden de requerir información en Adif, entre otras diligencias que se producen después de que Moreno acordara la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO.

"De aquel coche de 2017 en el que Pedro Sánchez llevaba a sus manos derechas para recorrer España y recuperar el control del Partido Socialista y de ahí alcanzar la Moncloa, todos han sido detenidos menos él. Ha sido detenido Ábalos, ha sido detenido [Santos] Cerdán, ha sido detenido [el exasesor ministerial] Koldo [García], hoy ha sido detenido su chofer, y solo queda él, solo queda el número uno", ha enfatizado Muñoz.

BENDODO: "NO ES UNA CASUALIDAD, ES UNA MAFIA"

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la Guardia Civil "ha vuelto a dar un golpe al sanchismo" con esta nueva operación de la UCO en el 'caso Koldo', con al menos seis detenciones que están, ha dicho, "vinculadas a la trama del Ministerio de Fomento" y que "afectan al PSOE". "No es una casualidad, es una mafia", ha añadido.

Según Bendodo, que ha participado este jueves en un acto en Málaga, "el dinero de la seguridad de los trenes, el dinero del sistema de seguridad de control de los trenes, el dinero de la calidad de las vías, el Ministerio de Fomento se lo gastó en prostitución y en mordidas".

"Ese dinero que debía garantizar la seguridad de los trenes se lo quedaron los dirigentes del PSOE y en otros casos lo gastaron en prostitución", ha incidido el dirigente 'popular', quien ha reiterado que José Luis Ábalos "colocaba a las prostitutas en el Ministerio de Fomento" y que Koldo, "que era el portero de un prostíbulo, no nos engañemos, pasó a ser consejero de Renfe Mercancías. Esa es la gestión".

Al respecto, ha recordado que lo sustituyó Óscar Puente y ha asegurado que "no ha dimitido Óscar Puente a los seis días del accidente de Urda (Toledo), ha dimitido a los nueve meses del accidente de Adamuz (Córdoba) y 115 muertos después". "Que no engañen a nadie", ha apostillado.

"Si el Ministerio de Fomento se hubiera dedicado a lo que tenía que dedicarse, a garantizar la seguridad y la calidad de las vías ¿se hubieran evitado esas 115 muertes? Pues posiblemente sí. Por tanto, que no engañen a nadie", ha expresado.

Para Bendodo, Puente ha dimitido "no por un compromiso con las familias ni empatía con las familias como ha dicho", sino porque "las encuestas estaban hundiendo más a Pedro Sánchez y al PSOE. Esta es la realidad".

"EMPEZARON A ROBAR LAS PRIMARIAS" Y "NO HAN PARADO DE ROBAR"

Además, ha señalado que Sánchez llegó a la Secretaría general del PSOE "robando las primarias; engañó a sus compañeros de partido para ganar las primarias". "Y desde que empezaron a robar las primarias, no han parado de robar hasta ahora, ciento y pico imputados, 15 procedimientos abiertos en 15 juzgados de España. No es una casualidad, es una mafia", ha asegurado.

Ha considerado que la situación llegó a "su culmen cuando una jueza de Badajoz investigaba al hermano de Pedro Sánchez y la cloaca del PSOE contactó con la mafia del narcotráfico en Badajoz para que le dieran un susto y eliminaran a la jueza". "Esto se lo cuentas a la gente y no se lo creen, pero es tal cual", ha dicho.

"Hay que echarlos cuanto antes, le han hecho mucho daño a España. El 29 de noviembre todos los malagueños, todos los andaluces, todos los españoles tenemos esa oportunidad de hablar claro de que en política no todo vale", ha aseverado.

INVESTIGACIÓN

Las diligencias de la operación de la UCO se han desarrollado en Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid. El instructor indaga en el marco del caso Koldo en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo (TS), que sentó en el banquillo de los acusados a Ábalos, a García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel --Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro--, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de no volver a delinquir.

Moreno también investiga en la causa supuestos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.