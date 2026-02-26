Estudian pinturas murales excavadas en la Villa Romana de Barberes Sud de La Vila Joiosa (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expertos de dos universidades investigan las pinturas murales excavadas en la Villa Romana de Barberes Sud del municipio alicantino de La Vila Joiosa. Se trata de Alicia Fernández Díaz, catedrática de Arqueología de la Universidad de Murcia (UMU), y Gonzalo Castillo Alcántara, investigador postdoctoral en la Universitat de València (UV).

Ambos se encuentran realizando dicho estudio sobre las piezas en Vilamuseu y han formado parte de varios proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España. En la actualidad, están trabajando en el tercer proyecto sobre pinturas murales de época romana en la mitad inferior de la península ibérica.

La concejala de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, ha explicado que "las excavaciones realizadas por el Servicio Municipal de Arqueología y Patrimonio Histórico, en dos campañas de 2010 y 2024, sacaron a la luz grandes paneles de pinturas caídas de las paredes de la villa, convertidos con el paso del tiempo en cerca de 4.000 fragmentos", que se trasladaron al museo de La Vila Joiosa.

La Villa Romana de Barberes Sud es uno de los conjuntos "más interesantes de pinturas excavados en los últimos años en el sudeste español", según han valorado desde el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

"Este hallazgo ilustra la riqueza de una residencia señorial del siglo II que se encontraba a las afueras de la ciudad romana de Allon, junto a la calzada que recorría por la costa su territorio, la actual comarca de la Marina Baixa", ha indicado la edil.

La mayoría de estas pinturas se encontraban en el interior de la estancia 13 (de diez metros cuadrados excavados), una de las habitaciones de la parte residencial, que daba a un jardín porticado o 'viridiarium'.

Durante la excavación, todos estos fragmentos se numeraron, se fotografiaron y se consolidaron por la restauradora de Vilamuseu antes de su extracción. Además, el departamento de Conservación ha realizado el trabajo para preservar de forma organizada y segura en los almacenes los restos para inventariarlos y catalogarlos.

Tras ponerse en contacto Vilamuseu con la catedrática Alicia Fernández, se comprobó que "se trata de un conjunto relevante de decoración romana, y que merece una investigación detenida para conocer su técnica, materiales, motivos, esquema y composición, poniéndola en relación con otros conjuntos del Imperio romano e intentando determinar la presencia de un taller que trabajaba en consonancia o no con las modas imperantes en el momento", según Llorca.

Durante el mes de febrero, ambos expertos están revisando ese gran número de fragmentos en los laboratorios de Vilamuseu, con ayuda del departamento de Conservación y Restauración, en un trabajo de puzle que está permitiendo entender cómo eran las paredes de la villa.

Gonzalo Castillo Alcántara ha detallado que, "a partir del material, la primera conclusión es que se puede restituir prácticamente la totalidad del alzado". "Por tanto, podemos ofrecer una imagen más o menos próxima a la realidad de cómo estaría decorado este espacio", ha añadido.

PRIMERAS CONCLUSIONES

Además, las primeras conclusiones refuerzan el punto de vista cronológico de que "estaría datada en el siglo II, ya que esta decoración encaja en la moda decorativa de otras ciudades cercanas como Cartago Nova", la actual Cartagena.

Ambos investigadores han hecho hincapié en que hay un hecho que hace a los hallazgos excavados en la Villa Romana de Barberes Sud "únicos". "En la zona superior de la pared, tenemos fragmentos con fondo blancos y guirnaldas. Se trata de un esquema que no tiene paralelos en pintura prácticamente en ningún enclave del Imperio Occidental y, probablemente, tampoco en el Oriental", detallan, al tiempo que han añadido: "Ees un esquema que solo documentamos en mosaicos y, sobre todo, a partir del siglo IV".

En cuanto al punto de vista estético, han indicado: "Tenemos que entender estos espacios como cargados de elementos e imágenes. No es lo mismo pintar o decorar espacios de segundo orden como una cocina, a otros como espacios de recepción, como comedores o despachos".

ESTUDIOS 'IN SITU'

Tras estos estudios 'in situ', se realizará el trabajo de gabinete en cada una de sus universidades. Este dará paso a una "restitución hipotética e ideal", así como su posterior reconstrucción virtual para mostrar "cómo fueron esas paredes en el momento de esplendor del Imperio romano y de la ciudad de Allon", ha aseverado la concejala de Patrimonio Histórico.

Durante el periodo de trabajo de ambos expertos en La Vila Joiosa, los investigadores han estado en la empresa local Seaward Suites, "fruto de la colaboración público-privada que realizan las concejalías de Turismo y Patrimonio Histórico, junto a Vilahostur, asociación empresarial local", recalca el consistorio.

El objetivo es "involucrar al sector privado" en la "investigación y divulgación del extraordinario Patrimonio Histórico con el que cuenta" la ciudad y "con los que se está trabajando de la mano para proporcionar un producto turístico de primer nivel", ha zanjado.