Estudiantes de Berklee Valencia vuelven a actuar en el lago del Museu de les Ciències

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VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campus internacional de música Berklee Valencia y la Ciutat de les Arts i les Ciències inaugurarán una nueva temporada del ciclo Un Lago de Conciertos, una serie de actuaciones gratuitas al aire libre que arrancarán el próximo jueves 26 a las 19 horas en el paseo norte del Museu de les Ciències.

Esta nueva edición, que cuenta con el apoyo de BBVA, ofrecerá ocho conciertos durante la primavera, con actuaciones programadas los días 26 y 27 de marzo y 9, 10, 16, 17, 29 y 30 de abril, siempre a las 19 horas, avanza la Generalitat.

Los protagonistas de estas veladas serán estudiantes de Berklee Valencia procedentes de más de 40 países, que presentarán una amplia variedad de estilos musicales, desde el jazz, blues y soul, hasta músicas del mundo, flamenco, folk, funk y jazz latino.

Un Lago de Conciertos ofrece al público la oportunidad de disfrutar del talento emergente de una de las escuelas más prestigiosas del mundo en un entorno único como la Ciutat de les Arts i les Ciències.