Estudiantes de Bratislava rescatan fotografías afectadas por la DANA en el Museu de l'Horta Sud - MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de alumnas de Eslovaquia, que cursa estudios de restauración en la Academy of Fine Arts and Design de Bratislava, se ha desplazado a Valencia esta semana para hacer voluntariado en el proyecto de rescate patrimonial 'Salvem les Fotos' y, en concreto, en el laboratorio instalado en el Museu de l'Horta Sud.

'Salvem les Fotos' es una iniciativa de la Universitat de València, puesta en marcha en los días siguientes a la dana, con el objetivo de preservar la memoria gráfica de las familias de los municipios afectados por la catástrofe. Cuenta con la participación y el apoyo de diverses organizaciones e instituciones como la Mancomunitat de l'Horta Sud y la Fundació Horta Sud.

Cinco estudiantes de Bratislava, con las profesoras Janka Blasko Krizanova y Barbora Hank Palatinusova al frente, integran esta comitiva, que lleva meses siguiendo en la distancia el proyecto.

"Cuando logramos el apoyo de la dirección y una financiación de 5.000 euros del centro, hemos podido viajar a València", explica Janka Blasko.

El grupo está destinado en el laboratorio instalado en el Museu de l'Horta Sud, en la calle Mare de Déu de l'Olivar de Torrent, que coordina la experta en restauración de fotografías Rosina Herrera. A lo largo de esta semana, alumnas y profesoras llevarán a cabo tareas de despegue de las fotografías de soportes de cristal, en las que se han especializado.

"Este trabajo es muy delicado porque las imágenes quedaron totalmente pegadas a las fotos con el barro dentro", explica Rosina Herrera.

"Agradecemos inmensamente toda la ayuda que nos ha llegado este verano en forma de voluntariado universitario de muchas ciudades, como es el caso de estas alumnas que han cruzado Europa para ayudarnos. Sin todas esas manos secando y limpiando fotos sería imposible devolver a las familias sus recuerdos", apunta el presidente de la Mancomunitat y del Consorcio del museu, José F. Cabanes.

El origen de este viaje está en un congreso celebrado en febrero en Santa Fe (Nuevo México-EEUU) en el que participó Rosina Herrera para divulgar el proyecto 'Salvem les Fotos'. En el programa de ponencias también estaba la de Janka Blasko Krizanova. Ambas profesionales acordaron la colaboración del alumnado de la Academy of Fine Arts and Design de Bratislava, que se ha materializado ahora.

CAMPAÑA DE VERANO

El viaje forma parte de la campaña de voluntariado de verano que impulsó la Universitat de València, responsable de Salvem les Fotos, que se inició en junio y que culminará en breve. A lo largo de estos meses han pasado de 200 persones por los diferentes laboratorios, procedentes de diferentes centros docentes, mayoritariamente del Estado español.

Los grupos se han hospedado en la Casa de Ejercicios la Purísima de Alaquàs, cedida gratuitamente por la Compañía de Jesús, gracias a un acuerdo con la Mancomunitat de l'Horta Sud.

"En este proceso, destacamos también la generosidad de Jesuitas, que nos ha cedido las instalaciones en la Purísima de forma gratuita y altruista. Tampoco hubiera estado posible el voluntariado en Salvem las Fotos y en otros proyectos necesarios sin su aportación, que no olvidaremos", concluye el presidente.