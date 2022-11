Estudiantes reclaman inversión contra la "epidemia de enfermedades mentales": "Ha de ser un derecho, no un privilegio"

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de educación secundaria y universitarios han recorrido este jueves las calles de València para secundar la huelga estudiantil, en una manifestación convocada en el ámbito estatal por el Sindicato de Estudiantes (SE), para denunciar "la epidemia de enfermedades mentales" que vive la juventud y reclamar "más medios en la salud mental pública y un plan de choque en la sanidad y en la educación".

Durante el recorrido, que ha comenzado en la Facultad de Historia de la Universitat de València (UV), los jóvenes han reclamado "terapia gratuita" y han coreado lemas como: "No tinc tants diners per anar a teràpia" (No tengo tanto dinero para ir a terapia), "La sanitat privada està fent molta caixa" (La sanidad privada está haciendo mucha caja) o "Hablar del suicidio ayuda a prevenirlo".

Así, a lo largo de la protesta, se han realizado diversas "sentadas" --"una por cada suicidio"-- para denunciar, según han recordado desde el sindicato, que esta es "la principal causa de muerte no natural entre los menores de 24 años".

"Estamos ante una emergencia social sin precedentes", han alertado desde el Sindicato de Estudiantes, y han denunciado en su manifiesto: "Los trastornos de ansiedad y conducta alimentaria, las depresiones, los intentos de suicidio y el consumo disparatado de antidepresivos y psicofármacos son nuestro día a día".

Además, los estudiantes han señalado que la sanidad pública está "desbordada y sometida a una falta de recursos criminal". "Recibir atención psicológica en los hospitales públicos es una carrera de obstáculos, las listas de espera son eternas y no hay suficientes profesionales de salud mental en la Atención Pública".

Ante esta problemática, han reivindicado una mayor inversión por parte del Gobierno para la contratación de más psicólogos y psicólogas y facilitar así "el acceso a terapia desde la atención primaria y desde los centros de estudio". "La salud mental ha de ser un derecho y no un privilegio para los que lo puedan pagar", han añadido.

PRECARIEDAD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

El representante del SE, Carlos Naranjo, ha señalado "la precariedad que viven los jóvenes" como la fuente de la inestabilidad emocional que provoca ansiedad, depresión e intentos de suicidio". "El no tener un futuro es la principal causa", ha considerado en declaraciones a los medios de comunicación durante la protesta.

Naranjo también ha apuntado a "la LGTBIfobia, el bullying o el machismo" como "causas" de los problemas de salud mental de los jóvenes.

En este sentido, ha reclamado la implantación de una asignatura de educación sexual y emocional, desde primaria hasta la universidad, para "poder cortar de raíz los problemas emocionales que tenemos, para dar herramientas emocionales y educar en diversidad, en igualdad y en respeto".

Además de València, el sindicato estudiantil ha convocado este jueves protestas por la salud mental en Elche, Castelló y Alicante.