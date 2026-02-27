La Eurocámara pide más financiación y garantías para las mujeres en áreas rurales

Archivo - Una agricultora - LA UNIÓ - Archivo

BRUSELAS, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo ha pedido una estrategia integral para reforzar el papel de las mujeres en zonas rurales, insulares y ultraperiféricas, con más financiación específica, mejor acceso a la tierra y medidas contra la violencia de género.

En la Comunitat Valenciana el número de mujeres empleadas en el sector agrario son 12.500, lo que representa el 23,9 por ciento de trabajadores de este área según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año que cifra en 52.200 personas el número de total de los que 39.700 (76,1%) eran hombres.

La diferencia de unos 16.000 ocupados más hombres que mujeres en el sector agrario valenciano en ese trimestre equivale a unos 29-30 puntos porcentuales de brecha en la distribución por sexo.

En un informe, aprobado este miércoles por 24 votos a favor y 6 en contra, los eurodiputados subrayan que la igualdad de género es "fundamental" para la competitividad y la prosperidad de la UE, y que la plena participación de las mujeres en el mercado laboral es "esencial" para impulsar un crecimiento sostenible, especialmente en estas áreas, donde, señalan, vive alrededor del 30% de la población europea y que abarcan cerca del 83% del territorio comunitario.

El texto reclama apoyo reforzado a las empresas lideradas por mujeres mediante formación financiera y digital, redes locales y programas concretos, así como la creación de un fondo específico para mujeres emprendedoras para mejorar el acceso a la financiación y corregir el sesgo de género en instrumentos como microcréditos, garantías o capital.

Asimismo, los eurodiputados piden que el próximo presupuesto de la UE incluya esas herramientas financieras en el marco de la Política Agrícola Común y en planes como Horizonte Europa y Europa Digital, con especial atención a las jóvenes agricultoras para garantizar así el relevo generacional.

En materia de violencia de género, el informe advierte de que el aislamiento en zonas rurales aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y reclaman servicios accesibles, líneas de ayuda y mayores garantías de protección.

Además, señala que la falta de servicios de cuidado infantil y atención a dependientes sigue limitando la actividad profesional de muchas mujeres, especialmente en estas áreas, y piden mayor inversión en infraestructuras de cuidados para facilitar la conciliación.