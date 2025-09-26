Una excavación arqueológica busca "profundizar" en la historia de los pobladores humanos de la Serra de Mariola - AYUNTAMIENTO DE ALCOI

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores han iniciado recientemente trabajos de excavación en el Abric del Cint, en el marco de un nuevo proyecto arqueológico, con el fin de "profundizar" en este enclave destacado para "entender la evolución" de los pobladores humanos en la Serra de Mariola.

La actuación forma parte del plan general de investigación 'Barrancos habitados: poblamiento humano y arqueología en la Serra de Mariola', autorizado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, según ha inforamdo el Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) en un comunicado.

Los trabajos, dirigidos por los jóvenes investigadores J. Martín, L. Hernández, S. Sossa y A. Major, se centran en "reinterpretar" una intervención ya realizada en 1953. Mediante "nueva metodología y técnicas avanzadas", el equipo quiere "evaluar el posible depósito arqueológico de la zona con la ayuda de disciplinas como la geomorfología, la estratigrafía y los estudios paleoambientales".

El concejal de Patrimonio Cultural de Alcoi, Ignacio Trelis, ha destacado la importancia del proyecto: "Esta excavación permitirá obtener datos más precisos sobre el pasado de Alcoi y de la Serra de Mariola. También refuerza nuestro apoyo a la investigación científica y a la protección de nuestro patrimonio".

Las excavaciones en el Abric del Cint se prolongarán durante los próximos días y permitirán "actualizar el conocimiento sobre un espacio que ya fue clave hace más de 70 años y que, ahora, se revisita con las herramientas de la investigación arqueológica más actual".