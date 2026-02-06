El exdirector de Emergencias niega haber filtrado el audio entre Aemet y el '112' el 29O

Moratilla atiende a los medios antes de testificar por la dana - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alberto Javier Martín Moratilla, ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), ha negado haber filtrado en febrero de 2025 el audio de la conversación mantenida por la mañana del 29 de octubre de 2024 entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana.

Moratilla se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a los juzgados de Catarroja, donde hoy está citado ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

El testigo, preguntado por si filtró el audio manipulado --algo que investiga un juzgado de València--, ha dicho: "Eso es totalmente falso. Yo no he recibido ningún audio en ningún momento, ha habido una confusión". "Tiene que ser alguna falsa interpretación. No he recibido ningún audio en ningún momento", ha insistido.

En esta línea, Moratilla ha indicado que cree que ha habido un "malentendido" en la declaración en la que se habla de una solicitud de información y se dice que él fue a recoger un pendrive. "Eso es totalmente falso y supongo que Jorge Siárez lo ratificará. Confío en él", ha dicho.

Según un informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, Moratilla y otro alto cargo en Emergencias accedieron en las fechas de la dana al audio de la conversación entre Aemet y el '112'. Este informe obra en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia), que investiga la filtración del audio incompleto, únicamente con la parte difundida en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

Tal y como se indica en el informe, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada dos personas de la Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García, subsecretario de este departamento; y Alberto Martín Moratilla, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive. Martín Moratilla cesó "a petición propia" hace unas semanas en la Generalitat.