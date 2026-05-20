La exedil de Urbanismo investigada en la causa de Les Naus de Alicante no recuerda reuniones con el promotor

La exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez (c), a su llegada este miércoles a los juzgados, donde está citada como investigada en la causa de las adjudicaciones de las VPP de Les Naus - EUROPA PRESS

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante por el PP Rocío Gómez, beneficiaria de una vivienda de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, construido sobre suelo que era municipal, ha asegurado en su declaración como investigada ante la jueza que instruye la causa que no recuerda reuniones con el promotor, administrador único de Fraorgi, gestora de la cooperativa.

Así lo ha manifestado este miércoles en su comparecencia, en la que también ha dicho que desconoce si sus suegros están empadronados en el residencial, según fuentes conocedoras de su declaración. En el juzgado, ha indicado que se enteró de la existencia de esta promoción por su marido y que ambos se apuntaron a la cooperativa en diciembre de 2021. Igualmente, ha afirmado que tampoco recuerda que el promotor pidiera modificaciones del contrato.

Además, ha negado tener relación con hijos de la exdirectora general y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, también citada como investigada y cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de VPP. Tanto Pérez-Hickman como Gómez dimitieron de sus respectivos cargos tras conocerse la polémica de estas adjudicaciones.

ARQUITECTO

Por otro lado, ha declarado como investigado un arquitecto municipal adjudicatario de una VPP, quien ha subrayado que no hizo valer su condición de empleado público para comprar un inmueble y ha apuntado que, a principios de 2022 y antes de ser funcionario de carrera, un compañero de piso le informó sobre esta promoción.

Este técnico ha abundado en que acudió a la oficina de la promotora y que allí facilitó sus datos. También ha asegurado que el promotor, quien, según él, le explicó el funcionamiento de la cooperativa, lo llamó en enero de 2025 para trasladarle que había una vacante y que ya podía aportar dinero.

También ha declarado como imputado el promotor, representante de Fraorgi, quien ha aseverado que cuando se reunió con el arquitecto investigado por primera vez no cayó en que en su día pidió información y formar parte de la cooperativa.

Además, ha aseverado que hubo una reunión con el alcalde de la ciudad, el 'popular' Luis Barcala, y la edil para solicitar devolución de dinero pagado de más por la promotora por el solar o que les compensaran con otro suelo y que no les hicieron caso.

Igualmente, ha manifestado que la lista de la cooperativa la sacó de listados de otras promociones suyas. Del mismo modo, ha dicho que no tiene relación con Pérez-Hickman.

TESTIGOS

Los primeros en declarar ante la magistrada han sido los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante citados como testigos que no comparecieron en la anterior sesión y que volvieron a ser llamados para ello y notificados a través de la Policía.

Una de estas personas ha sido la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, quien ha ratificado en sede judicial que la cooperativa de Les Naus presentó su oferta al procedimiento de enajenación de la parcela al día siguiente de publicarse los pliegos.

Según trasladaron desde el consistorio tras estallar la polémica de estas VPP, esta técnica alertó el 15 de enero de este año a la edil del área, la 'popular' Nayma Beldjilali, sobre posibles incompatibilidades de personal municipal respecto a las adjudicaciones y que la concejala, ante esta situación, le pidió un informe al respecto.

En este sentido, esta funcionaria ha señalado que no recuerda por qué en un dictamen final se omitieron nombres que sí estaban recogidos en borradores elaborados previamente.

Así, ha aseverado que el 15 de enero se enteró de quiénes eran los adjudicatarios, tras haber remitido desde la gestora de la cooperativa el listado. Este extremo, en principio, era necesario para poder cerrar el expediente de enajenación.

Igualmente, ha trasladado que si hubiera sabido que el arquitecto municipal investigado se adhirió a la cooperativa de las VPP, no hubiera permitido la actuación de este empleado del consistorio.

Otro técnico de Patrimonio ha declarado ante la jueza como testigo que el promotor en reuniones dijo que había pagado mucho por el suelo y exigía una compensación económica o que le adjudicaran otra parcela. También que el arquitecto municipal investigado nunca le mencionó que estaba apuntado a la cooperativa de Les Naus.

El tercer testigo, arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras, ha señalado que en reuniones que mantuvo con el arquitecto municipal investigado y con la exconcejala investigada ninguno de los dos le mencionó su participación en la cooperativa.

Este funcionario ha agregado que el arquitecto investigado le dijo que se ofreció a Patrimonio para supervisar la obra y ha apuntado que esta persona en las reuniones ya llevaba un documento con modificaciones del contrato y con los motivos de la constructora.