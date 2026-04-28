Experto de la UPV, al cumplirse un año del apagón: "Se han tomado las medidas técnicas para que esto no vuelva ocurrir"

El director del Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV, Ramón Blasco - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El apagón que dejó sin suministro eléctrico hace hoy un año a toda la península ibérica durante horas ha servido para que, en este tiempo, se hayan tomado "las medidas técnicas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir", según asegura a Europa Press Televisión el director del Instituto de Automática e Informática Industrial de la Universitat Politècnica de València (UPV), Ramón Blasco.

Un año después se cuenta con un procedimiento normativo y sancionador, que se está poniendo en marcha con el objetivo de "intentar aprender de lo que ocurrió e intentar mantener un buen nivel de generación renovable, que baja los precios de la electricidad pero que mantiene la seguridad del sistema".

El apagón fue un incidente sin precedentes recientes que provocó importantes interrupciones en el transporte, las comunicaciones y la actividad económica, lo que afectó a millones de personas durante varias horas y obligó a activar protocolos de emergencia en distintos puntos del territorio.

"Se han aprendido muchas cosas, y las cosas perfectas no existen, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 40 o 50 años un apagón ha ocurrido una sola vez. Si yo tuviera un coche con esta fiabilidad... sería espectacular; entonces creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad: se están tomando las acciones correctas por todo el mundo para evitar que esto ocurra", ha sostenido.

A lo largo de este año se han acabado los informes de los expertos europeos, los informes españoles y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) está empezando a tomar decisiones respecto a procedimientos sancionadores. A partir de aquí, ha dicho, "hay que seguir intentando operar el sistema seguro e intentar también reducir el precio de la electricidad, que ahora es muy importante en el contexto geopolítico que tenemos".

Sobre los procedimientos sancionadores, ha indicado que se han iniciado y "parece ser, y eso lo determinará el resultado del procedimiento, que hay tanto empresas de generación como Red Eléctrica que en algún momento, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, puede que no hubieran hecho lo que debían hacer", por lo que considera que es "lógico que se investigue".

Al respecto, ha destacado que al hacer el procedimiento sancionador, "obviamente también hay una seguridad para que cada uno aporte la información que tiene y que esto sirve para sigamos mejorando el sistema eléctrico sin problemas".

Por su parte, ha pedido "tranquilidad y confianza en el sistema eléctrico y en las energías renovables": "La prueba principal es que ahora en el contexto geopolítico, que tenemos unas subidas que todos vemos en la gasolinera, el precio de la electricidad, de la que depende una parte muy importante de la industria y de otros precios que luego se van arrastrando, en países como España que tienen muchas energías renovables, se ha mantenido relativamente bajo control, mientras que en países que tienen muy pocas renovables y que dependen solo de fósiles, se ha traducido al precio de la electricidad".

"Ese mensaje de confianza es importante", ha sostenido y ha recalcado que el sistema "está reconocido internacionalmente como "uno de los mejores del mundo": "Tenemos gente muy profesional y siempre tienen la prioridad número uno de mantener la seguridad pero, a la vez, mantener un buen precio de la electricidad, que es muy importante", ha dicho.

En esta línea, ha añadido que si se quiere que un sistema "sea 100 por cien estable y que no haya problemas, obviamente nos va a costar más dinero" pero "necesitamos tener una electricidad que sea competitiva, tanto para los hogares como para las industrias", ha agregado.

Una de las conclusiones, ha subrayado, es que "legalmente la energía renovable --y es un tema legal, no técnico-- no podía contribuir a la estabilidad del sistema y, eso, desde el punto de vista legal, se ha corregido y, ahora, la energía renovable contribuye en gran parte a esa estabilidad". "Tenemos que utilizar todas las capacidades técnicas que tengamos para conseguir un sistema eléctrico lo más descarbonizado posible", ha concluido.