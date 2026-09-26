Las exportaciones agroalimentarias alcanzan los 6.220 millones de euros: una cuarta parte de las ventas al exterior

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VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana han alcanzado los 6.219,7 millones de euros entre enero y julio de 2026, lo que representa ya el 26,3 por ciento del total de las ventas valencianas al exterior, que ascienden a 23.611,6 millones de euros.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado que estos datos "confirman el peso económico de nuestro sector agroalimentario y su capacidad para competir en los mercados internacionales". "Más de uno de cada cuatro euros que exporta la Comunitat Valenciana procede ya de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y de nuestra industria agroalimentaria", ha subrayado el conseller en un comunicado.

Además, el comportamiento de las exportaciones valencianas contrasta con la evolución del conjunto de España. Mientras las ventas agroalimentarias nacionales acumulan un descenso del 1,8% hasta julio, las de la Comunitat Valenciana aumentan un 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Para Barrachina, "mantener el crecimiento en un escenario internacional complejo demuestra la fortaleza de un sector que necesita seguir ganando rentabilidad, dimensión y capacidad para transformar y comercializar nuestros productos".

El sector agroalimentario valenciano registra además un saldo comercial positivo de 2.168,1 millones de euros entre enero y julio. Esta aportación resulta especialmente relevante en un periodo en el que el conjunto de la balanza comercial valenciana presenta un déficit de 1.117,6 millones de euros.

"Estamos hablando de un sector que vende más fuera de lo que compra, genera riqueza y contribuye de manera decisiva al equilibrio comercial de la Comunitat Valenciana", ha remarcado el conseller. La Comunitat Valenciana se mantiene como la tercera comunidad autónoma de España en exportaciones agroalimentarias, únicamente por detrás de Andalucía y Cataluña, y concentra el 13,3% del total nacional.

LA FRUTA VALENCIANA CONCENTRA EL 32,1% DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Las frutas continúan liderando las ventas agroalimentarias valencianas, con 2.539,9 millones de euros exportados hasta julio, un 0,6% más que un año antes. Esta cifra supone el 40,8% del valor total de las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. Además, la Comunitat Valenciana concentra el 32,1% de todas las exportaciones españolas de fruta, prácticamente al mismo nivel que Andalucía, que representa el 32,3%.

Por su parte, las exportaciones de productos transformados alcanzan los 2.009,8 millones de euros, mientras que las hortalizas suman 698,5 millones de euros en los siete primeros meses del año.

ALEMANIA CONSOLIDA SU POSICIÓN COMO PRINCIPAL MERCADO

Alemania continúa siendo el principal destino de las exportaciones agroalimentarias valencianas, con 1.386,4 millones de euros entre enero y julio, un 12,5% más que en el mismo periodo de 2025. El mercado alemán representa ya el 22,3% de las ventas agroalimentarias valencianas al exterior.

Le siguen Francia, con 1.036,3 millones de euros; Italia, con 519,6 millones; Portugal, con 357,2 millones; y Reino Unido, con 338,5 millones. Destaca también el crecimiento de las exportaciones a Argelia, que aumentan un 92,4%, hasta superar los 107 millones de euros.

Barrachina ha asegurado que "estos datos reflejan la confianza que existe fuera de nuestras fronteras en los productos valencianos". "Nuestro objetivo es que esa capacidad exportadora se traduzca en más rentabilidad para quien produce, más actividad para nuestra industria agroalimentaria y más oportunidades para el medio rural", ha apostillado.