Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Estados Unidos cayeron un 9,7% en 2025 con 2.572 millones de euros

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Estados Unidos se redujeron un 9,7 por ciento en 2025 y se tradujeron en 2.572 millones de euros, con los aparatos y material eléctrico a la cabeza.

Por su parte, las importaciones estadounidenses a la Comunitat Valenciana ascendieron a 1.696 millones de euros y bajaron un 5,8% el año pasado. Las almendras y nueces fueron el producto más importado, según refleja el informe del país elaborado por Cámara Valencia, que destaca que Estados Unidos se ha situado como cuarto mercado cliente y sexto proveedor del territorio.

En detalle, los aparatos y material eléctrico han concentrado 829,8 millones de euros de las exportaciones valencianas a Estados Unidos en 2025, lo que supone un aumento del 39,3% respecto al año anterior. A continuación se han situado los productos cerámicos, con 482,7 millones de euros (-0,7%), las máquinas y aparatos mecánicos, con 169,1 millones (-35,2%), y el calzado, con 111,1 millones (-11,8%).

Entre los principales capítulos exportadores también han destacado las conservas de verdura o fruta (95 millones, -5,5%), los muebles, sillas y lámparas (92,3 millones, -0,1%) y los aparatos ópticos y de medida (85,6 millones, -31,4%).

Por detrás se han situado los materiales plásticos y sus manufacturas (64,1 millones, -11,4%), los combustibles y aceites minerales (46,3 millones, -51,9%) y los aceites esenciales y productos de perfumería, que han alcanzado los 45,2 millones tras crecer un 128,2%.

IMPORTACIONES

En cuanto a las importaciones, las compras de almendras y nueces a Estados Unidos han sumado 537,8 millones de euros en 2025, un 51,2% más que en 2024, y se han consolidado como el principal capítulo importador.

Les han seguido los aparatos y material eléctrico, con 249,7 millones de euros y un repunte del 26,7%, y los combustibles y aceites minerales, con 163,9 millones, aunque en este caso con una caída del 37,5%.

El resto de grandes partidas importadas ha incluido las aeronaves y vehículos espaciales (124,4 millones, +52%), los aparatos ópticos y de medida (101,4 millones, -20,5%) y las máquinas y aparatos mecánicos (89,4 millones, -21,9%). También han destacado los productos farmacéuticos (71,2 millones, +25,2%), los vehículos automóviles (39,7 millones, -86,3%) y las materias plásticas y sus manufacturas (36,9 millones, -4,4%), además de los cereales y la madera y sus manufacturas.

"NOTABLE PRESENCIA DE EMPRESAS VALENCIANAS"

El documento también ha destacado la "notable presencia de empresas valencianas" implantadas en Estados Unidos. Las inversiones estadounidenses en la Comunitat Valenciana han ascendido a 33.502 millones de euros entre enero y septiembre DE 2025. Por su lado, las empresas valencianas efectuaron inversiones por 5.804 millones de euros en el país norteamericano.

Hay 167 empresas de la Comunitat Valenciana implantadas en Estados Unidos y el informe destaca entre ellas a Anecoop, Importaco Casa Pons, Edicom Capital, Idilia Foods, Raminatrans, Cromogenia, Grupo Tec Servicios Avanzados y Comex Andina.