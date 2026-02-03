La factura telefónica de García muestra dos llamadas al abogado de la Generalitat a las 19.44 y 20.25h el día de la dana

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La factura telefónica del ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García muestra que el 29 de octubre de 2024, el día de la trágica dana, realizó dos llamadas al abogado de la Generalitat, a las 19.44 y a las 20.25 horas, ambas de un minuto y cuarenta y dos segundos de duración.

Así se desprende del acta de cotejo firmada por la Letrada de la Administración de Justicia de la copia de la factura telefónica del ex alto cargo, notificada a las partes y consultada por Europa Press.

La magistrada que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia dictó a finales de enero una providencia, tras la declaración como testigos de dos responsables de la Abogacía de la Generalitat, para comprobar con las facturas de los móviles las horas en las que se les realizaron llamadas por consultas en relación a un posible confinamiento de la población en la tarde del 29 de octubre de 2024.

Para ello, preguntó al que fuera ex secretario autonómico de Presidencia en esa fecha si deseaba aportar voluntariamente la factura de su terminal para el cotejo y dejar constancia de la hora en la que le realizó dos llamadas en esa tarde. García ha comparecido este martes para facilitar el documento.

"UN AVISO"

En su declaración como testigo, el abogado general de la Generalitat aseguró que mantuvo en la tarde de la dana, sobre las 19.45 horas, una conversación "breve" con Cayetano García, quien le informó de que había riesgo de rotura de la presa de Forata y que se planteaba un confinamiento. Esta llamada, según su declaración, "no era propiamente una consulta sino un aviso de que podría darse esa situación".

El testigo, quien precisó que no recibió ninguna llamada de la exconsellera de Justicia investigada en la causa, Salomé Pradas, ha agregado que mantuvo una segunda llamada con García sobre las 20.30 horas en la que le trasladaba que le habían dicho que se olvidaran del confinamiento. En ese momento dejó de analizarlo, ha dicho.

Ahora, la comprobación de la factura de García muestra que estas conversaciones tuvieron lugar exactamente a las 19.44 y a las 20.25 horas de aquella tarde.

Por su parte, Cayetano García testificó ante la jueza que remitió a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas a la abogacía de la administración autonómica para consultar sobre un confinamiento a la población cuando esta le trasladó que iba a reventar una presa y había que confinar a la provincia de Valencia.

Asimismo, García, que consideró que un confinamiento limitaría muchos derechos fundamentales, negó que esa indicación a Pradas se la dijera el exjefe del Consell, Carlos Mazón, o su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca.