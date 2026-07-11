Fallas del centro de València rechazan la ampliación de la Ofrenda a tres jornadas

Archivo - Varias falleras durante la ofrenda de las Falleras a la Virgen de los Desamparados, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Fallas La Seu-La Xerea-El Mercat ha presentado un Informe Técnico de Valoración en el que fundamenta su posicionamiento desfavorable a la propuesta de ampliar la Ofrenda de Flores a tres jornadas.

El documento es el resultado del trabajo desarrollado tras una reunión convocada por la Agrupación La Seu-La Xerea-El Mercat, a la que fueron invitadas y participaron, en su condición de agrupaciones directamente afectadas por el recorrido oficial de la Ofrenda, las Agrupaciones de Fallas El Pilar-Sant Francesc y El Carmen.

Asimismo, el informe se ha enriquecido con un proceso participativo en el que han intervenido las comisiones integrantes de la Agrupación, analizando las consecuencias organizativas, logísticas, sociales y de movilidad que tendría esta medida sobre las fallas del centro histórico.

La Agrupación comparte la necesidad de seguir mejorando la organización de uno de los actos más emblemáticos de las Fallas y reconoce el crecimiento constante de la participación. Sin embargo, considera que la ampliación a tres jornadas no constituye una solución estructural, sino una medida que incrementa las afecciones sobre las comisiones más afectadas sin resolver las causas que originan los actuales problemas de organización.

"No nos oponemos a mejorar la Ofrenda; nos oponemos a implantar una medida que incrementa el perjuicio para las comisiones del centro histórico sin resolver el problema que pretende solucionar", señalan en un comunicado.

Entre las principales conclusiones del documento destacan "el aumento de las restricciones de acceso a las demarcaciones, las dificultades para desarrollar la programación propia de las comisiones, los problemas de movilidad y logística, así como la prolongación de las afecciones que soportan las fallas situadas en el entorno del recorrido oficial".

El informe también pone de manifiesto que todavía existe un amplio margen para mejorar el funcionamiento de la Ofrenda sin necesidad de alterar su estructura tradicional. Entre las propuestas planteadas figuran "una aplicación más rigurosa del Reglamento, la reducción de tiempos muertos durante el recorrido, una mejor coordinación entre los distintos servicios implicados, la reorganización de la Comitiva Oficial y el estudio de nuevas alternativas organizativas, como una tercera vía de acceso a la Plaza de la Virgen".

Las conclusiones se sustentan en las aportaciones realizadas por diversas comisiones de la Agrupación, cuyas experiencias han permitido identificar de forma objetiva los principales problemas derivados de la propuesta y las posibles vías de mejora del modelo actual.

Como resultado de este análisis, la Agrupación mantiene el voto contrario a la implantación de una tercera jornada de Ofrenda y solicita que cualquier modificación de un acto "tan representativo" para las Fallas se adopte sobre la base de "informes técnicos, criterios objetivos, estudios de impacto y un proceso real de diálogo con las comisiones directamente afectadas".

Asimismo, la Agrupación ha anunciado que, en el supuesto de que la implantación del tercer día sea finalmente aprobada, trasladará a la Junta Central Fallera (JCF) y al Ayuntamiento de València un documento con una batería de medidas organizativas dirigidas a minimizar el impacto que esta decisión tendrá sobre las comisiones del centro histórico, al considerar que son las que soportan de forma más intensa las consecuencias derivadas del recorrido oficial.

La Agrupación La Seu-La Xerea-El Mercat reitera su voluntad de seguir colaborando con JCF y el consistorio para mejorar la organización de la Ofrenda, "defendiendo un modelo basado en el consenso, el rigor técnico y el equilibrio entre la evolución de la fiesta y la realidad de la ciudad".

La Agrupación entiende que la evolución de las Fallas debe construirse desde el diálogo y la planificación, garantizando que cualquier cambio preserve la esencia de la Ofrenda y distribuya de forma equilibrada las cargas que genera, y evitando así que recaigan de manera desproporcionada sobre las comisiones que desarrollan su actividad en el corazón del centro histórico.