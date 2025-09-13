Fallece un hombre en un accidente entre su moto y un furgoneta en València

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha fallecido este viernes por la noche en València, en un accidente entre la moto que conducía y una furgoneta, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron este viernes, cuando un motorista circulaba por Serrería, a la altura de la calle Martí Grajales. La Policía Local ha informado que al hombre "se le fue la moto al sentido contrario, sin motivo aparente", y fue arrollado por un vehículo que circulaba en sentido contrario.

El CICU recibió el aviso del siniestro vial entre una furgoneta y una moto sobre las 23.00 horas y hasta el lugar, se movilizaron una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una del SAMU, cuyo equipo médico asistió al motorista, un hombre de 51 años.

Al varón le realizaron las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero no respondió y se confirmó su fallecimiento.