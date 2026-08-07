Fallece un hombre y cinco afectados en el incendio una vivienda en Alberic - CONSORICO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda Alberic, en el que se han visto afectadas además otras cinco personas personas, cuatro mujeres y un hombres, de entre 33 y 67 años, por inhalacion de humo y episodios de ansiedad, según ha confirmado el CICU.

El fuego se inició por causas que se están investigando sobre las 3.00 horas de esta madrugada en un primer piso de una vivienda situada en la calle Andrés Montalva de esta localidad valenciana.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo sanitario ha atendido a un hombre de 56 años por inhalación de humo. Durante la asistencia, el hombre ha entrado en parada cardiorrespiratoria y se le ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin respuesta, por lo que se ha confirmado su fallecimiento.

Además, otras tres personas han sido atendidas por inhalación de humo y episodios de ansiedad y han recibido el alta en el lugar, mientras que otras dos mujeres han sido asistidas por episodios de ansiedad y posteriormente trasladadas al Centro de Salud de Alberic.

Hasta el lugar también se han movilizado cuatro dotaciones de los psrques de bomberos de Silla y de Alzira, un oficial y un sargento de Alzira y una dotación GERA, así como efectivos de la Guardia Civil y Policía Local.