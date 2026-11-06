Fallecen 12 de los 110 perros hallados con signos de maltrato en una parcela de Buñol

Parcela de Buñol donde estaban los perros - OPC

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 de los 110 perros hallados con signos de maltrato en una parcela del término valenciano de Buñol han fallecido, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Agentes del Seprona de la Guardia Civil detuvieron al hombre que tenía a estos 110 perros hacinados y encadenados sin acceso a agua y comida en Buñol. Fue la Policía Local de Buñol la que alertó a los efectivos de la presencia de numerosos perros en mal estado.

El día 26 de octubre, la Guardia Civil realizó una inspección en el lugar, donde localizó 110 perros en un deficiente estado de salud y en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas. Además, los animales no tenían acceso a agua ni comida y las instalaciones presentaban gran acumulación de restos orgánicos y suciedad.

La parcela estaba dividida en dos partes. La primera, una zona exterior donde estaban la mitad de los perros atados en pequeños cobertizos muy precarios. La segunda era una construcción rústica cerrada de 85 metros cuadrados aproximadamente. En su interior se hallaban la otra mitad de los animales. Algunos de ellos estaban atados con pequeñas cadenas y otros encerrados en jaulas de tamaño reducido. En ambas zonas, las condiciones en las que se encontraban los canes limitaban considerablemente su movilidad y dificultaban su descanso.

Por todo ello, los agentes intervinieron la totalidad de los animales, que fueron trasladados a una protectora para recibir los cuidados necesarios. A pesar de ello, 12 de los perros no logaron superar las secuelas derivadas de las condiciones en las que se encontraban.

Se contó con la colaboración de la Policía Local de Buñol en las labores de contención, sujeción y estabilización de los perros para su traslado a la protectora. El Ayuntamiento de la localidad se hizo cargo de los gastos generados por los animales intervenidos.

Por estos hechos ha sido detenido un hombre un hombre de 50 años y nacionalidad española por un delito de maltrato animal. En la nave también se encontró una escopeta del calibre 12 sin las medidas de seguridad reglamentarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla del Seprona de Utiel. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 1.