La fallera mayor de València 2024, Mª Estela Arlandis, nombrada asesora de la Vicepresidencia segunda del Consell

Archivo - La fallera mayor de València, Mª Estela Arlandis, en el ensayo del acto de exaltación - ARMANDO ROMERO - Archivo

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este viernes el nombramiento de María Estela Arlandis Ferrando, la que fuera fallera mayor de València de 2024, como personal eventual con funciones de asesora de asuntos generales de miembros del Consell en la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia.

La resolución, con fecha 19 de mayo, recoge el nombramiento de personal eventual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, así como en el Decreto 185/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se regula el personal y los puestos de naturaleza eventual al servicio de la Generalitat.

Arlandis se incorpora como personal eventual con funciones de asesora de asuntos generales de miembros del Consell en la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, con unas retribuciones correspondientes a la categoría C2.

El nombramiento, añade la resolución publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tendrá efectos desde el próximo lunes 25 de mayo de 2026.