Acto de homenaje - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano asesinado a los 18 años por un grupo neonazi en Montanejos (Castellón) en abril de 1993, ha agradecido este martes en un acto "sencillo" e "íntimo" el apoyo de quienes han estado a su lado en los 33 años de lucha y ha aseverado que "ha llegado el momento en que las nuevas generaciones deben coger el relevo".

Así lo ha manifestado la hermana del joven asesinado, Betlem Agulló, en declaraciones a los medios, durante un acto en el que la familia de Guillem Agulló ha celebrado el reconocimiento del Gobierno a su hijo como víctima del terrorismo en un homenaje para agradecer el apoyo recibido.

Tras el reconocimiento oficial de Guillem como víctima del terrorismo, que se conoció el pasado martes cuando el Consejo de Ministros lo aprobó, la hermana ha señalado que la familia decidió realizar una "pequeña celebración" porque "después de 33 años" ha llegado este reconocimiento.

"Pensamos que es un buen reconocimiento que debería haber llegado hace mucho tiempo, pero a nivel institucional para nosotros es una reparación", ha comentado. Y entonces, ha agregado, "juntarnos con toda la gente que ha estado a nuestro alrededor durante todos estos años, que nos han ayudado, han estado ahí al pie del cañón y han sostenido a la familia, es muy importante encontrarnos en una pequeña celebración por el reconocimiento de víctima del terrorismo y así lo hemos hecho".

La idea del homenaje, ha explicado, trata de celebrar un acto "íntimo y sencillo", pero "han sido tantos años y tanta gente a nuestro lado que nos ha resultado casi imposible que fuera sencillo". Según ha detallado, han asistido unas 70 personas. "Es un acto de personas que nos han acompañado desde los primeros momentos hasta los últimos", ha abundado.

No obstante, ha resaltado que a la familia le faltaba "reconocimiento por parte de la Estado", si bien ha señalado que las declaraciones del ministro de Hacienda, Arcadi España, "nos llegaron profundamente". "La verdad es que el reconocimiento de víctima del terrorismo es lo más grande que podríamos haber imaginado", ha añadido. Arcadi España subrayó que el este reconocimiento supone un "acto de justicia y de reparación".

A partir de ahora, ha enfatizado que "la lucha antifascista no se acaba nunca" y ha remarcado que "ha llegado el momento en que las nuevas generaciones deben coger el relevo": La familia Agulló y Salvador han hecho un largo camino, ha sido un trabajo de muchos años, pero este relevo tiene continuar. La lluvia antifascista no se acaba, nuestro legado está ahí, pero evidentemente tenemos que continuar en las calles.

HOMENAJE

Ya durante el acto de homenaje, tras 30 años de lucha los familiares han señalado haberle "echado un pulso a la extrema derecha": "Me imagino a Guillem diciendo 'hemos ganado'. Al inicio del acto, su hermana, Betlem Agulló, ha agradecido las "caras conocidas" de los asistentes que les han acompañado intentando que el asesinato de Guillem fuera reconocido.

"Cuando empezamos éramos una familia normal, no teníamos ni idea de la exposición. Han pasado 33 años, muchas cosas y miramos atrás", ha recalcado, al tiempo que ha agradecido a los asistentes, por estar a su lado. "Hemos llegado aquí en momentos agridulces en un reconocimiento como este, la primera persona en democracia reconocida como víctima de la guerra derecha", ha comentado y ha subrayado que todos estos años le han echado el "pulso a la extrema derecha" y que lo han hecho por convicción". "Me imagino a Guillem diciendo: Hemos ganado", ha reivindicado Betlem.

"Gracias a ellos la historia de Guillem a llegado a lugares que nunca pudimos imaginar", ha celebrado antes de dar paso a los artistas valencianos Feliu Ventura, que ha cantado 'No sé què sent'; Pau Alabajos, que ha interpretado entre lágrimas 'Nit i Boira' y Xavi Sarrià, quien ha interpretado 'No tingues por'.

Además de los intérpretes, al acto han asistido representantes de organizaciones por la lucha antifascista, amigos que han acompañado a la familia, el portavoz de STEPV, Marc Candela y la cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso de los Diputados el 29N, Pilar Bernabé.

También ha agradecido a cuatro de los amigos de Guillem que lo acompañaron en los últimos momentos de su vida: "Guillem estuvo con ellos y no se fue solo". Finalmente, Betlem ha señalado que este acto "sencillo" no sería suyo sin que sonara la Muixeranga, que se ha interpretado ante un público puesto en pie en memoria de Guillem.