Las familias valencianas del naufragio en Indonesia creen que la sentencia "podría haber sido más contundente"

Archivo - Imagen de Álvaro Ortuño - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las familias de Lia, Quique, Mateo y Fernando, las cuatro víctimas en el naufragio de Indonesia del 26 de diciembre de 2025, consideran que la sentencia dictada por el Tribunal de Labuan Bajo que condena al capitán y al jefe de la sala de máquinas "podría haber sido más contundente".

Las familias se han expresado de esta forma en un comunicado conjunto tras conocer que el tribunal ha fijado tres años y medio de prisión al capitán del barco hundido y otros dos años y medio de cárcel para el jefe de la sala de máquinas.

La tragedia se cobró la vida de Fernando Martín, de 44 años, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia C.F. y del hijo de éste con una pareja anterior, Mateo, de 9 años. También falleció Lía, de 12 años, y Quique, de 10, hijos de la mujer de Fernando, Andrea Ortuño, y de su anterior compañero sentimental. La mujer sobrevivió al naufragio.

Tras la resolución, las familias han manifestado que la misma "podría haber sido más contundente a tenor de algunos de los hechos acreditados durante la investigación", pero respetan el procedimiento y confían en que las actuaciones futuras permitan esclarecer "plenamente" todas las responsabilidades.

Después de escuchar el desarrollo del proceso y conocer la resolución judicial, las familias han señalado que afrontan este momento "con una mezcla de emociones".

Por un lado, han indicado, "la satisfacción de comprobar que la investigación y el procedimiento han permitido sacar a la luz una serie de irregularidades que escapaban completamente de nuestro conocimiento y control".

Por otro, "una profunda perplejidad ante algunos de los hechos acreditados durante la investigación". "No queremos entrar a valorar las penas impuestas, porque ninguna resolución devolverá a quienes perdimos", han añadido.

Sin embargo, sí consideran "importante" dejar claro que, tal y como ha quedado reflejado durante el procedimiento, las medidas de seguridad adecuadas no se produjeron ni antes, ni durante, ni después de los hechos.

"Confiábamos, como no puede ser de otra manera, en que la embarcación operaba conforme al marco legal vigente, extremo que durante el juicio ha quedado seriamente cuestionado. Del mismo modo, desconocíamos por completo la posible existencia de irregularidades en las titulaciones del capitán o los miembros de la tripulación", han subrayado.

Y han añadido: "Consideramos que ahora corresponde a la justicia continuar profundizando en cuestiones relevantes derivadas de la investigación, especialmente en relación con quienes contrataron a personal presuntamente no habilitado y con quienes permitieron la operativa de embarcaciones en esas condiciones".

Por último, las familias han agradecido el trabajo realizado por los distintos especialistas, profesionales y equipos que han participado durante todo este proceso, así como la labor de la Fiscalía. "También queremos destacar que, más allá de la dimensión jurídica, la empatía y el respeto hacia las víctimas y sus familias deben seguir ocupando un lugar central", han concluido.