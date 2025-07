FAMPA exige al Ayuntamiento de València "criterios pedagógicos" para determinar los festivos en el Consejo Escolar

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

FAMPA-València ha exigido al Ayuntamiento de València criterios pedagógicos para determinar los días festivos en el Consejo Escolar (CEM). "La falta de criterio pedagógico y de interlocución entre la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento a la hora de determinar los días festivos locales no puede ser culpa de las familias ni del resto de la comunidad educativa representada en el CEM", ha lamentado el presidente de FAMPA-València y miembro del CEM, Rubén Pacheco.

En nombre de FAMPA-València ha rechazado la actitud del Ayuntamiento "por no dar respuesta a una problemática que vienen denunciando las familias año tras año y a la que el Ayuntamiento no da solución; no es otra que la reiterada petición este ayuntamiento de concentrar todos los días festivos locales en fallas en lugar de distribuirlos a lo largo del curso para generar pequeños periodos de descanso, que son pedagógicamente necesarios".

"Que el CEM haya votado que el 16 de marzo no sea festivo es porque durante el resto del año hay otras fechas y puentes que ayudan al descanso de la comunidad educativa, es el criterio pedagógico a tener en cuenta y no sólo el festivo", ha remarcado Pacheco.

La federación de AMPA ha afeado a las administraciones que no se pongan de acuerdo en determinar los días festivos atendiendo a la conciliación de las familias y a las necesidades escolares y no sólo pensando en la fiesta fallera de la ciudad de Valencia.

"El problema de los días festivos en la semana fallera es un problema que no tiene que interferir en los días de descanso del curso escolar", opina.

"Si la ciudad de València quiere darle la relevancia que merece a las fallas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, que el Ayuntamiento haga las gestiones necesarias para generar una gran semana festiva pero sin hipotecar los tres festivos locales a esta celebración. Opciones tiene, solo ha de molestarse en hacer la gestión", ha subrayado Pacheco.