La Federación Vecinal de València urge a reunir la mesa de diálogo para analizar los "problemas" de las Fallas 2026

Varias falleras durante la ofrenda de las Falleras a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha urgido al Ayuntamiento a convocar la mesa de diálogo fallero antes de que finalice abril para analizar de manera "conjunta y reciente" los "problemas" de las pasadas fiestas josefinas y que las mejoras sean efectivas para las próximas "antes de que caigan en el olvido".

Entre las cuestiones que quiere tratar la FAAVV se encuentran la instalación "prematura" de las carpas, la actividad comercial "descontrolada" y la ocupación de espacio público, las "deficiencias" en la EMT o el "descontrol" respecto a los petardos.

Además, la organización aboga por una mayor participación y diálogo "en favor de la sostenibilidad" de unas fiestas "que cada año se mueven más al límite, entre la masificación descontrolada y el turismo desbocado". Se trata, según la FAAVV, de una situación "que se extiende desde el centro hasta todos los barrios y la periferia".

Ante esta situación, la entidad vecinal propone la creación de mesas de trabajo específicas por cada distrito, ya que considera necesario analizar y valorar la fiesta "desde la realidad de cada barrio, más allá de la visión general de la ciudad, para adaptar las soluciones a las necesidades reales de los vecinos de cada zona".

"En Fallas, València se convierte en una ciudad sin ley en la que se impone la del más fuerte, con lo que se rompe el marco de convivencia y convierte nuestras fiestas en un espacio inhóspito ligado al turismo de sol y borrachera", ha opinado.

LA FIESTA YA NO ES "DISFRUTABLE"

Para el colectivo, este escenario "ha provocado que la fiesta ya no sea disfrutable para los vecinos, que huyen de la ciudad, ni para las personas falleras, que se ven colapsadas; ni tan siquiera para turistas": "Solo se beneficia el vandalismo y quienes promueven un turismo de borrachera que degrada nuestro patrimonio y convivencia".

Respecto a las carpas, la FAAVV aboga por que se instalen desde el día 13 de marzo y señala que los eventos previos "pueden realizarse sin necesidad de invadir la vía pública de forma tan lesiva o bien se puede hacer de manera eventual sin tener que dejar una instalación fija durante semanas".

Por otro lado, pide un cambio en la normativa y un refuerzo sancionador respecto al uso de la pirotecnia, al tiempo que afirma que el incumplimiento de horarios y zonas permitidas "es total". "Falta información, educación y, sobre todo, vigilancia", considera.

La FAAVV denuncia también que se ha producido "una proliferación de venta ilegal de bebidas y comida, incluso con personas ejerciendo la venta desde sus casas hacia la calle sin ningún control". Asimismo, se observa un "exceso abusivo" de puestos de comida, mojitos, churros y patatas "que multiplica la oferta, atrayendo más masificación y ocupando más espacio público si cabe".

RESIDUOS O MOVILIDAD

En cuanto a gestión de residuos y salud pública, las entidades vecinales critican también que el número de urinarios portátiles químicos es "totalmente insuficiente" para el volumen de visitantes, lo que ha derivado en "la presencia de orines por todas partes, degradando fachadas, portales y plazas".

Respecto a la movilidad y las "deficiencias" en la EMT, la FAAVV ha observado cambios en los trayectos de las líneas "incluso antes del 6 de marzo, desconectando barrios enteros de forma prematura", y lamenta la falta de información y de autobuses.

Además, sobre mobiliario urbano e iluminación, ha apuntado que la retirada de farolas para permitir el montaje de fallas se realiza "con muchos días de antelación" y que no se están restaurando los desperfectos sobre el pavimento tras la instalación de las carpas.

"No queremos criminalizar la fiesta, queremos salvarla mediante la sostenibilidad. Por ello, solicitamos la reunión del bando fallero antes de que acabe abril", matiza.

COMPROMÍS SE SUMA A LAS PETICIONES

Desde Compromís en el Ayuntamiento de València, el concejal Pere Fuset, en declaraciones remitidas a los medios, se ha sumado a las peticiones del vecindario para convocar de manera urgente la mesa de diálogo fallero, con reproches a la alcaldesa, María José Catalá: "Tal y como propusimos explícitamente en el pasado pleno y rechazó".

Fuset ha hecho hincapié en que hace "solo dos días" el PP y Vox "rechazaron esta propuesta y también otras muchas coincidentes con las peticiones vecinales relativas a retrasar la instalación de las carpas, reducir la presencia de mojiterías y mercadillos o construir una normativa más efectiva para controlar malos usos pirotécnicos".

Ante esta situación, Compromís ha insistido en la necesidad de convocar la citada mesa de diálogo "que el PP quería suprimir y que ha convertido en un paripé de manera coherente con su desprecio a la participación vecinal".

Para Fuset, resulta "imprescindible hacer un balance global de las Fallas 2026, dialogar y encontrar soluciones compartidas desde ya mismo para evitar que el colapso que hemos visto este año se pueda repetir en 2027". "València necesita diálogo, consenso y fomentar la convivencia para mejorar las Fallas y no un gobierno autoritario que ni escucha ni actúa buscando acuerdos y equilibrios", ha remarcado.

La coalición reivindicará los seis "grandes pactos de ciudad rechazados por Catalá" desde "el aprecio a la fiesta para mejorar las Fallas y porque elementos como la tasa turística suprimida por PP y Vox, y que cuenta con un apoyo mayoritario en la sociedad, sean una realidad". "Si no les hacemos rectificar desde la oposición, lo conseguiremos cuando lleguemos al gobierno", han garantizado.