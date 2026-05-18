Femeval valora que el nuevo modelo en Ford Almussafes "abre un escenario de estabilidad para la industria auxiliar"

Archivo - Dos trabajadores en la fábrica de Ford en Almussafes, a 24 de octubre de 2022, en Almussafes, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha valorado de forma "muy positiva" el anuncio realizado por Ford de fabricar un nuevo modelo Bronco en su planta de Almussafes (Valencia) a partir de 2028, porque "abre un escenario de estabilidad para la industria auxiliar y empleo y pone fin a la incertidumbre sobre el futuro de la planta valenciana".

La asociación empresarial ha reaccionado así, en un comunicado, al anuncio de Ford de que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029, entre los que se incluye un nuevo Bronco que se producirá en la fábrica de la compañía en Almussafes a partir de 2028.

Femeval, como organización empresarial representativa del sector metal al que está vinculada la actividad de esta factoría y la industria auxiliar que ha crecido a su alrededor, considera que "cualquier escenario que permita garantizar actividad en la planta valenciana es una excelente noticia. Máxime en el contexto actual en el que la capacidad ociosa en la planta de Ford es cercana al 75%".

"La cadena de valor de la industria auxiliar del metal del entorno del parque industrial de Ford está perfectamente preparada para dar respuesta. Un ecosistema de proveedores locales altamente especializado y competitivo capacitado para la fabricación de un modelo SUV multienergía que responde a las tendencias del mercado", ha señalado.

"SITUACIÓN DELICADA" DE LOS PROVEEDORES

Para Femeval, esta noticia "despeja, al menos parcialmente, el futuro de una planta cuya indefinición está actuando como elemento clave de distorsión para el sector de automoción y su industria auxiliar".

La federación ha recordado que "estas empresas atraviesan una situación delicada, marcada por el descenso sostenido de actividad y por los costes derivados del conflicto de Irán". A esto se añade, según Femeval, "una fuerte presión normativa y un absentismo laboral en máximos históricos, factores que están empujando a muchas empresas a diversificar su actividad para reducir su dependencia de la compañía americana".

Pese a ello, "el peso de la factoría sigue siendo determinante para el sector", por lo que Femeval "aplaude que la compañía automovilística americana siga apostando por su planta valenciana porque supone una garantía para el futuro de cientos de empresas proveedoras de la industria auxiliar del metal y de miles de personas trabajadoras".