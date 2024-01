Feria Valencia 'se pone guapa' con Beauty Valencia, la cita de la belleza integral: peluquería, maquillaje y uñas

Este domingo se intentará batir el récord Guinness de mayor número de cortes de pelo de manera simultánea: 1.300



VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de Beauty Valencia, la cita que muestra las últimas innovaciones y tendencias en el sector de la belleza e imagen personal, ha arrancado este sábado en Feria Valencia con "buenas perspectivas" de negocio para las cerca de 300 firmas expositoras que han acudido a esta nueva edición.

Profesionales de diversos ámbitos del sector de la belleza, desde esteticistas y peluqueros hasta técnicos de uñas y barbería, se han congregado en Feria Valencia para explorar "de manera directa" las últimas novedades presentadas en este destacado evento, ha informado el recinto en un comunicado.

Beauty Valencia se ha inaugurado en la mañana de este sábado por parte de la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat, Maribel Sáez, y la directora general de Formación Profesional, Marta Armendia, acompañadas por el vicepresidente de Feria Valencia, Alejandro Bermejo, y el director general del REDIT, Gonzalo Belenguer, junto al director general de Feria Valencia, Jorge Fombellida.

La afluencia de visitantes ha marcado una "tendencia constante" durante toda la mañana y, de hecho, el número de entradas adquiridas a través de la web antes de la apertura del salón ha superado un 20 por ciento las cifras de la pasada edición.

Asimismo, el crecimiento de la oferta expositiva se ha situado en un 10% y una mayor superficie ocupada anticipa una edición de Beauty Valencia "de récord", como el que se intentará batir este domingo en el acto solidario junto con la Asociación de daño cerebral adultos y menores (ADACAM). Además, en la edición de este año destaca la presencia de marcas internacionales que han acudido desde países como Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y UK.

CAMPEONATO NACIONAL DE PELUQUERÍA

Uno de los actos "más esperados" en el marco del sector de la peluquería será la celebración del XXVIII Campeonato Nacional de Peluquería de la mano de ONB Spain, que promete ser un "emocionante escaparate de talento y estilo" de profesionales procedentes de toda España. Tras cinco años, el concurso vuelve a celebrarse de forma presencial.

La categoría femenina tendrá que demostrar su estilo y creatividad bajo las temáticas Fashion Bridal y Waves Style, ambas combinadas, y la prueba Freestyle Categoría Femenina. En el caso de la categoría masculina, Classic Fase Cut y Skin Face Cut, y también la prueba Freestyle Categoría Masculina, de estilo libre.

El jurado estará compuesto por "distinguidas" profesionales del sector tanto a nivel nacional como internacional, quienes serán las encargadas de evaluar los trabajos realizados y determinar a los ganadores en cada una de las categorías. La entrega de premios se llevará a cabo el mismo domingo por la tarde. El ganador de cada categoría representará a España en el OMC Hair World 2024 en París, un evento internacional "de renombre".

RÉCORD GUINNESS

Asimismo, Beauty Valencia, junto a la Asociación de daño cerebral adultos y menores (ADACAM) intentarán batir el récord Guinness de mayor número de cortadores de pelos simultáneo. Juntos aspiran a concentrar a más de 1.300 cortes de pelo de manera simultánea y sus modelos a las 13.30 horas en el Pabellón 5 de Feria Valencia.

El acto contará con la presencia de la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, María Isabel Sáez, así como con la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono. Ambas estarán acompañadas por el príncipe Kunle Omilana y la princesa Keisha Omilana de Nigeria.

También se celebrará el Show cooperativa Peluquería, la presentación del programa de Sostenibilidad, Stylist for the Future, y la charla Head Up por la salud mental de nuestros PROS, de la firma L'Oréal Proffesionnel.

En otro ámbito de la belleza, se celebrará el Campeonato de Maquillaje Facial, que dará comienzo a las 15.45 horas, y su entrega de premios, a las 19.00 horas, en el escenario principal del Salón. Por su lado, el punto en la belleza masculina lo volverá a poner el Barber Congress, Barber 360º y la batalla de barberos, Barbel Battle.