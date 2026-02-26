Fernando Castro abrirá en el Centre del Carme el nuevo ciclo de reflexión 'Arte y Pensamiento'. - GVA

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) iniciará el miércoles 4 de marzo su nuevo ciclo 'Arte y Pensamiento', un "espacio de encuentro, diálogo y reflexión en torno a las artes y a las diferentes manifestaciones de la cultura contemporánea", que tiene como primer invitado al profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Castro Flórez.

Producido por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y dirigido por la historiadora Catalina Martín Lloris, el ciclo tiene como objetivo fomentar la interacción activa entre creadores, público y las diversas corrientes del pensamiento contemporáneo.

Según el director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, "el ciclo abordará las prácticas artísticas actuales desde múltiples perspectivas, reafirmando el compromiso del Consorci de Museus con la difusión del conocimiento, la nueva museología y el impulso de diferentes formas de participación cultural, consolidándose como un espacio abierto a la creación, el debate y la innovación".

El espacio 'Arte y Pensamiento' estará integrado de manera orgánica en la programación del CCCC, funcionando como un complemento discursivo y formativo a las exposiciones, proyectos e investigaciones que en él se desarrollan.

Las líneas temáticas se articularán en torno a nuevas prácticas artísticas, nueva museología, patrimonio cultural y memoria contemporánea.

Además, se fomentará la colaboración con universidades, editoriales, festivales, asociaciones culturales y colectivos independientes, potenciando el papel del Centre del Carme como nodo de la red cultural valenciana y nacional.

A lo largo de su programación, el proyecto ofrece charlas, conferencias, presentaciones de libros y publicaciones, así como diálogos con artistas, comisarios y profesionales del sector cultural. El programa se completa con mesas redondas sobre temas de relevancia social y cultural, así como encuentros entre comunidades creativas y agentes culturales del territorio, generando un ecosistema dinámico de intercambio y colaboración.

'MAESTROS ANTIGUOS'

En este primer encuentro el Centre del Carme contará con la presencia de Fernando Castro Flórez, profesor de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Asesor del Museo Reina Sofía.

De la mano de Catalina Martín Lloris, directora del ciclo, Fernando Castro hablará de su último libro 'Maestros antiguos' (ed. Casimiro), una reflexión que constituye al mismo tiempo, un divertimento y una seria reivindicación de la capacidad de la estética para afrontar lo contemporáneo y lo histórico sin caer en el historicismo monumentalizador.

Según Fernando Castro "las herencias pictóricas de Velázquez, Caravaggio, Rembrandt o Goya sirven para meditar sobre el marco del arte y la importancia de mantener o activar la máxima goyesca del 'aún aprendo'. Tal vez tenga sentido hablar sobre las especulaciones de la tradición para comprender mejor lo que nos pasa. Acaso en 'La Meninas' tengamos que volver a revisar la huella del hombre desaparecido, las sombras del arte que sigue interpelándonos".

Fernando Castro es crítico de arte y ha comisariado exposiciones de artistas como Miró, Picasso, Dalí, David Nash, Nacho Criado, Cragg, Warhol, Francis Bacon, Julian Opie, Fernando Sinaga, Anselm Kiefer o Bernardí Roig.

Es autor de publicaciones como 'Elogio de la pereza. Notas para una estética del cansancio' (1992), 'El texto íntimo. Kafka, Rilke, Pessoa' (1993), 'Contra el bienalismo' (2012), 'Mierda y catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo' (2014), 'Estética a golpe de like' (2016), 'Estética de la crueldad' (2019), 'Filosofía tuitera y estética columnista' (2019) o 'Cuidado y peligro de sí' (2021).