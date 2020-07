El festival 10 Sentidos extiende su programación a partir de septiembre por más de 15 espacios de València

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival programa cine, música, arte, danza, teatro y proyectos de innovación social y urbana de septiembre a diciembre en València La IX edición de 10 Sentidos se transforma .

El festival 10 Sentidos, tras haber tenido que aplazar la celebración de esta cita prevista para el pasado mes de mayo a consecuencia de la Covid-19, cambia de formato y plantea un calendario de propuestas entre las que destaca el cine, música, arte, danza, teatro y proyectos de innovación social y urbana, que se extenderá hasta el mes de diciembre de 2020 "para llegar a los amantes de las artes vivas en València".

Tras haber puesto en marcha el pasado mes de mayo el proyecto 'Future Desires', que se extenderá hasta el 10 de noviembre, las actividades se retomarán el 10 de septiembre con la inauguración de 'Dreamers 2.0', en colaboración con el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València.

La exposición mostrará, a través de la plástica y de las nuevas herramientas de que disponen los artistas más noveles, el mundo en el que viven, pero también "aquel que desean".

En este mismo espacio está previsto el proyecto BlindWiki, de la mano de Antoni Abad, que consiste en la realización de una cartografía colaborativa en la que participantes con diversidad visual generarán mapas sonoros de su particular percepción del espacio público urbano, ha informado la organización en un comunicado.

Las propuestas de artes escénicas arrancarán con la pieza 'Rito', de Otra Danza, que se representará el 17 de septiembre en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, que un año más se convierte en una de las sedes principales del festival "gracias a la colaboración de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, que hace posible la celebración de esta IX edición y da soporte a la cita de las artes vivas en València desde hace años", ha destacado el festival.

Este mismo espacio acogerá el 6 de noviembre el proyecto 'Archipelago', que reúne tres comunidades, la científica, la artística y la educativa, en torno a un proceso creativo realizado e impulsado por 20 estudiantes de 4 países diferentes.

"SOÑAR A TRAVÉS DE LA GRAN PANTALLA"

La música y el cine tomarán, a través de dos ciclos, el Centre del Carme Cultura Contemporània. Así, del 22 al 27 de septiembre se proponen una serie de películas para aquellos "dispuestos a soñar a través de la gran pantalla". El 1 de octubre este espacio recibirá a algunas de las formaciones musicales emergentes "más llamativas" de la escena valenciana actual.

La programación de 10 Sentidos "sale un año más a la calle en busca de nuevos públicos" y con el reto de "trasladar las artes vivas a cualquier rincón de València".

En esta ocasión, el festival se traslada a las plazas del Rosario, de San Marcelino, de San Sebastián y del Patriarca, para mostrar el 17 y el 22 de octubre el trabajo que ha realizado el dramaturgo Jaume Ibáñez junto con colectivos de distintos barrio de València en 'La juventud baila'.

TEATROS "SE IMPREGNAN DE LA MAGIA DEL FESTIVAL"

Los principales teatros de la ciudad se dejan impregnar un año más por la magia del festival. La Mutant será la sede en esta ocasión del Certamen Coreográfico 10 Sentidos, en el que participan el 20 de septiembre compañías de todo el mundo.

Los días 25 y 26 de ese mismo mes el Teatre El Musical programa la pieza 'Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich', la primera actuación de la coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker, que cede el testigo a dos bailarinas.

Espacio Inestable presenta los días 17 y 18 de noviembre el ciclo de coreógrafos emergentes en el que participan Julia Zac y Ulrico Eguizábal Catena, Javier J Hedrosa y Mauricio Pérez Fayos.

El 22 de noviembre David Orrico y el colectivo Nerval llegan a La Rambleta con 'Antes todo esto era campo', en colaboración con Graners de Creació, y en la Sala Off se podrá ver el 27 de noviembre la obra 'Future Lovers' de la Tristura.

EXPOSICIÓN Y CLAUSURA

La IX edición se clausurará los días 1 y 2 de diciembre con la visita por primera vez a València de la compañía belga Peeping Tom, que estrena en el Teatro Principal el espectáculo 'Kind'.

La programación de 10 Sentidos se completa con la exposición 'Pequeños Sueños' en la Fundación Mainel y con distintas actividades en las "principales" librerías de la ciudad.

La organización del festival ha señalado que es "más importante que nunca reivindicar una edición que se había ideado en torno a los Soñadores, esa generación nacida a finales del siglo XX y comienzos del XXI". El festival pretende "acercarse a sus inquietudes, problemas y retos" y "establecer un diálogo entre artistas de distintas edades para reflexionar sobre el paso del tiempo".

El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Cultura, Bankia y Obra Social la Caixa, que apoyan el proyecto para reorientar el programa y "que pueda llegar a todos los ciudadanos".