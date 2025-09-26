El festival Bucles trae este fin de semana seis propuestas de danza y actividades paralelas

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis propuestas de danza y actividades paralelas irrumpirán desde este sábado y hasta el domingo en el segundo fin de semana de la XIII edición de Festival Bucles, que se celebra en València y su área metropolitana hasta el 11 de octubre.

Este sábado, la jornada se inicia a las 11.00 horas en Bombas Gens con la charla coloquio 'Cuerpos Algorítmicos. Un diálogo abierto sobre la IA en las Artes Escénicas' por parte de Nuria Lloret, catedrática en Administración Electrónica por la Universitat Politècnica de València (UPV), según ha explicado la organización del festival en un comunicado.

Bomba Gens también será el escenario del estreno de 'Eva', la nueva producción propia del Festival (Producciones Bucles). Bajo la dirección coreográfica de Isabela Alfaro, la colaboración de las bailarinas Lara Miso y Wilma Puentes, y la mirada externa de Jessica Martín. Esta creación escénica reescribe el mito de origen desde una mirada contemporánea. Será en tres pases: 12.00, 18.00, y 19.15 horas. Parte de la taquilla de destinará a un colectivo cultural afectado por la dana.

Para celebrar el equinoccio de otoño, Festival Bucles ha organizado a las 10.00 horas BiciDansa por la Albufera, un recorrido en bicicleta desde el Ágora de la Ciudad de las Artes, y las Ciencias Caixaforum hasta el Camí de Rabisanxo, en la huerta de Alfafar. Una propuesta que conecta arte, territorio y sostenibilidad, y cuyos fondos se destinarán a la recuperación del espacio cultural Algrá.

A las 12.00 horas en el Algrá, la compañia Fil d'Arena interpretará 'Llars Invisibles' de la mano de Isabel Abril y Clara Crespo. Una mirada a aquellos cuyos hogares fueron borrados. Una obra especial para UNRWA Comunitat Valenciana.

A las 12.15 horas, la compañía La Macana presentará 'Ven', una pieza perteneciente a la Red Acieloabierto. El dúo formado por Caterina Varela y Alexis Fernández propone un viaje íntimo y poderoso por el amor en su estado más puro y complejo, explorando el equilibrio entre entrega y tensión, cercanía y distancia, fuerza e intimidad, a través de dos cuerpos en movimiento.

A continuación, a las 13.00 horas en Algrá, el grupo musical Los Premios sorprenderá al público con un concierto donde confluyen el rock psicodélico, el lo-fi pop y los ritmos afrocubanos. La banda, integrada por Pablo Silva, Víctor Vila, Pablo Laborde, Amadeo Moscardó y Ricardo Palacios, ofrece un sonido singular que no deja indiferente.

La jornada culminará con una paella solidaria en plena huerta, abierta a todos los asistentes, dentro del programa de apoyo a los afectados por la dana.