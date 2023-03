El Festival de Cine de Alicante estrena la sección Fashion Cinema con un premio para la diseñadora Sonia Grande

ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 20 Festival Internacional de Cine de Alicante premiará a la directora de vestuario Sonia Grande en el marco de la nueva sección denominada Fashion Cinema, creada con el objetivo de poner en valor el trabajo de los diseñadores de vestuario cinematográfico.

En esta sección dedicada a la moda en el séptimo arte se incluirá la proyección de un ciclo de películas que destacan por su vestuario, conferencias y encuentros con el público que se desarrollarán en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), según ha anunciado la organización en un comunicado.

El director del certamen, Vicente Seva, ha manifestado que es "un enorme orgullo poder otorgar este premio a la diseñadora de vestuario Sonia Grande". "Es una forma de reconocimiento hacia su brillante trayectoria, indudable dedicación y extraordinario talento en el mundo del vestuario cinematográfico", ha resaltado.

Por su parte, Rosario Puñales, coordinadora de la sección Fashion Cinema, ha recordado que "el vestuario y el 'atrezzo' son aspectos esenciales dentro de la narrativa cinematográfica", por lo que apuestan por dar visibilidad a la labor de estos profesionales".

"RECONOCIMIENTO INDISCUTIBLE AL OFICIO"

La diseñadora Sonia Grande ha agradecido al Festival de Cine este "gran honor" al reconocimiento de su carrera dentro del diseño de vestuario. "Siento este premio como una recompensa personal, pero al mismo tiempo como el reconocimiento indiscutible de este oficio, de los maestros que me precedieron y de los que están por venir", ha celebrado.

"El mundo rinde tributo a esta narrativa visual que produce información, provoca emociones y camina en paralelo con la misma responsabilidad que el resto de departamentos que son parte de la película", ha aseverado.

Sonia Grande nació en Oviedo en 1964 y cursó estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha trabajado como presentadora en TVE en los programas 'Tablón de Anuncios' y 'Planta Baja' durante los años 80. También ha realizado colaboraciones en programas literarios de la televisión pública. En 1986 inició su carrera como ayudante de directores de teatro nacionales y diseñadores teatrales, españoles e italianos, de la talla de Gerardo Vera, Emanuelle Luzzati y sus maestros Miguel Narros y Andrea Dódorico.

Es miembro de la Academia Española de Cine y de la American Academy of Motion Pictures Arts Sciences. Ha colaborado en obras como 'Midnight in Paris' de Woody Allen. Con el director neoyorkino ha realizado su sexta colaboración con el film 'Coup de Chance'. También destaca su participación en 'Los otros' de Alejandro Amenábar, 'Hable con ella' de Pedro Almodóvar y 'The Lost City of Z' de James Gray, nominada al mejor diseño de vestuario en los premios de San Diego Films Critics Society 2017.

Su trayectoria profesional en el mundo del cine le ha valido dos premios Goya al mejor diseño de vestuario. El primero de ellos lo recibió en 1999 por 'La niña de tus ojos' de Fernando Trueba y el segundo lo obtuvo con la película 'Mientras dure la guerra' de Alejandro Amenábar en 2020. También ha sido reconocida con varios premios y nominaciones de carácter nacional e internacional en países como España, Argentina, Rusia o Estados Unidos.