El Festival de Cine de Alicante reunirá 92 cortometrajes de 13 países en su sección oficial

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ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Alicante contará, un año más, con una "gran sección" de cortometrajes, ya que, en esta 23 edición del certamen, 92 trabajos competirán por alzarse con los diferentes premios, que ascienden a 4.500 euros.

Estos cortometrajes, de 13 países diferentes, han sido seleccionados por el jurado de entre más de 1.800 propuestas presentadas y se podrán ver durante la semana del festival, que se celebrará del 23 al 30 de mayo, informan los organizadores del evento en un comunicado.

El director del certamen, Vicente Seva, se ha mostrado "satisfecho" ante "la acogida y el nivel" de los trabajos: "El Festival de Alicante nació como un certamen de cortometrajes y siempre le hemos dado mucha importancia a estos trabajos".

"Un año más, nos sorprenden historias originales y de gran calidad, que han hecho difícil la selección. Estamos muy agradecidos, pues en cada edición es muy grande la participación. Animo al público alicantino a acudir a estas proyecciones, que estoy convencido van a dar que hablar", ha sentenciado.

Los 13 países participantes en esta edición son España, Italia, Grecia, Canadá, China, Ucrania, Colombia, México, Puerto Rico, Argentina, Uruguay, Brasil e Irán. Los cortometrajes de la sección española, animación, documental y LGTBI se proyectarán en el Teatro Arniches, la sección internacional en Casa Mediterráneo y los trabajos de Alicante Cinema en los cines Kinépolis del CC Plaza Mar 2, sedes oficiales del 23 Festival Internacional de Cine de Alicante.