El Festival de Les Arts presenta la documentación a CACSA, que verificará técnicamente que se ajuste a la norma de ruido

Archivo - Imagen de archivo del festival de Les Arts 2023 - FESTIVAL LES ARTS - Archivo

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Les Arts ha presentado a la Ciudad de las Artes y las Ciencias la documentación para la celebración de su edición de 2026 los días 5 y 6 de junio en esta ubicación, unos documentos que CACSA verificará "técnicamente" para comprobar que se ajusta a la normativa aplicable en materia de ruido, según han confirmado a Europa Press fuentes de este espacio.

Así lo han trasladado después de que el juzgado de València que aceptó la demanda de los vecinos y ordenó al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para evitar que el ruido de los festivales y de la terraza de l'Umbracle vulneraran su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral haya declarado que no ha lugar al incidente de ejecución de sentencia presentado por la Abogacía de la Generalitat, que le había pedido que se pronunciara sobre si la programación de conciertos y eventos musicales prevista podía mantenerse con la acreditación previa de los promotores de tener los medios técnicos y el procedimiento de control del ruido adoptado.

El juzgado entiende que es a la administración "a la que corresponde comprobar que se respeten en todo momento dichos niveles de inmisión sonora y los demás parámetros necesarios para evitar la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la sentencia" y señala que, en este momento procesal, solo podría pronunciarse sobre la ejecución provisional ante la solicitud de sus beneficiarios, es decir, los vecinos que promovieron la demanda.

Fuentes de CACSA han señalado que Les Arts ha presentado la documentación que está siendo analizada. "La resolución notificada ayer mantiene que corresponde a la Administración comprobar el cumplimiento de los límites acústicos y del resto de parámetros exigibles. En ese marco, el promotor ha de acreditar las condiciones exigidas y CACSA verificar técnicamente la documentación presentada y comprobar que se ajusta a la normativa aplicable", apuntan desde el recinto.

Les Arts incluye en esta edición de su festival las actuaciones de Siloé; La La Love You; Pignoise; Leire Martínez; Two Door Cinema Club; Dorian; Carlos Sadness o Triángulo de amor bizarro, entre otras.