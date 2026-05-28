El Festival de Les Arts toma forma con su montaje mientras se supervisa la documentación sobre acústica

Preparativos para el Festival de les Arts, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a 28 de mayo de 2026, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Les Arts, cuya celebración está anunciada para los próximos días 5 y 6 de junio, ha iniciado las labores de montaje, mientras, de forma paralela, el Ayuntamiento de València estudia la documentación sobre normativa acústica.

Cabe recordar que este certamen es el único que no ha cambiado su ubicación en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias después de la sentencia que da la razón a los vecinos de la zona y en su reclamación por molestias por ruido.

Desde CACSA, han señalado a Europa Press que se están realizando "trabajos preparatorios" mientras se acaba de supervisar la documentación para que, en caso de confirmarse la celebración, "puedan cumplirse los plazos".

Preguntada por este asunto, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado, tal y como hizo ayer el edil de Urbanismo, Juan Giner, que técnicos municipales están analizando la documentación remitida al consistorio sobre la celebración del evento.

Giner ya expuso que la documentación recibida es "voluminosa". "No es una documentación fácil", ha reconocido hoy Catalá.

"Ayer recibimos la última documentación en torno a la una del mediodía y los técnicos están analizándola. Es todo un proyecto acústico y los técnicos del Ayuntamiento están analizando ese proyecto", ha insistido la primera edil.