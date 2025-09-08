FGV destinará más de 750.000 euros a mantener ascensores y escaleras mecánicas del TRAM d'Alacant

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) destinará en los próximos tres años euros más de 750.000 euros al mantenimiento y conservación de ascensores y escaleras mecánicas de la red de TRAM d'Alacant.

Para ello, la empresa pública ha adjudicado por 758.671,81 euros un contrato en el que se han incorporado las "nuevas necesidades" que con el tiempo, la experiencia y las exigencias de "mejora continua" se han ido implementando para lograr "el mejor servicio posible".

El futuro contrato tendrá una duración inicial de tres años, que se podrá ampliar con dos prórrogas anuales, según ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

La nueva adjudicación no solo recoge un mantenimiento integral de los ascensores y escaleras mecánicas de la red de Alicante, sino que también añade diversas funcionalidades para prolongar la vida útil de los equipos y para la mejora de las prestaciones que se ofrecen a los clientes.

De esta forma, el nuevo contrato incorpora, además del mantenimiento de todos los equipos, los trabajos necesarios en horario no comercial, el servicio de disponibilidad 24 horas los 365 días del año y el mantenimiento correctivo completo con la reparación de cuantas averías de toda índole que se produzcan en las instalaciones.

Asimismo, se realizarán los mantenimientos de los elementos de seguridad implementados en cumplimiento de la UNE-EN-115-2, el mantenimiento de ciclo largo de escaleras mecánicas, la modernización de ascensores y mejora de las condiciones de accesibilidad de los mismos y el cumplimiento de indicadores de disponibilidad, fiabilidad y calidad con la finalidad de "garantizar y mejorar la prestación de los equipos".

En la actualidad, el TRAM d'Alacant dispone de cinco ascensores y 14 escaleras mecánicas para el uso de sus clientes, localizados en Luceros (dos y seis, respectivamente), Mercado (dos y cuatro) y MARQ-Castillo (uno y cuatro), además de un ascensor en las oficinas de FGV ubicadas en La Marina y dos ascensores en los talleres de El Campello.