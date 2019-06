Las Filarmónicas de Viena y Londres, Mehta, Bartoli y un ciclo de Beethoven, oferta del Palau para 2019-2020

Publicado 03/06/2019 17:04:03 CET

Tello dice que con 42 conciertos de abono y dos extraordinarios es una "programación de lujo" que combina presencia valenciana e internacional

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Zubin Mehta y con la violinista Janine Jansen, el 26 de abril de 2020, y de la Royal Filarmónica de Londres con Pinchas Zukerman como director y Amanda Forsyth como violonchelo, el 20 de mayo de 2020, junto con la actuación de la mezzosoprano Cecilia Bartoli el 5 abril del próximo año y el ciclo 'Beeth2020' dedicado a Beethoven y a cargo de la Orquesta de València con motivo del 250 aniversario de su nacimiento son los platos fuertes de la programación del Palau de la Música de esta ciudad para la temporada 2019-2020.

Esta programación la integran 42 conciertos de abono y otros dos extraordinarios: el participativo previsto para el 15 de diciembre próximo con la interpretación de 'El Mesías' de Handel y el que tendrá lugar el 6 de marzo de 2020 con motivo del Día Internacional de la Mujer a cargo de la Orquesta de València, como ha destacado la presidenta del auditorio y concejala de Cultura en funciones en el Ayuntamiento de València, Glòria Tello, durante la presentación en rueda de prensa de esta nueva temporada.

Junto a Tello han presentado la temporada 2019/2020 del Palau de la Música de València su director, Vicent Ros; su subdirector de música, Manuel Muñoz, y Ramón Tébar. La presidenta del auditorio ha detallado que esta programación cuenta con un presupuesto de 1.744.934 euros.

La edil en funciones ha indicado que esta es una programación "de lujo" que "apuesta" por combinar "la presencia valenciana --en un 70 por ciento de los conciertos-- y la internacional" y que busca "dar cabida a todos", atendiendo a la idea de un "Palau obert". "Es una programación caracteriza "por la calidad, la excelencia, la variedad y las novedades", ha afirmado.

La responsable municipal ha considerado que el "concierto estrella" en 2019/2020 será el dirigido por Zubin Mehta, "tras 17 años de ausencia" en el Palau de la Música de València, a cargo de la Filarmónica de Viena, que visita por segunda vez la capital valenciana tras su primera actuación hace 19 años, así como el que protagonizará la Royal Philharmonic de Londres.

Glòria Tello ha valorado también la presencia de Cecilia Bartoli como voz solista con un repertorio de Vivaldi y la "versatilidad" que mostrará también en la próximo temporada la Orquesta de València, adaptándose a "cualquier repertorio" y dirigida 10 veces por su director titular Ramón Tébar. Esta orquesta protagonizará 'Beeth2020', que reunirá el corpus sinfónico, conciertos y otras obras del autor, así como charlas, exposiciones y otros actos en torno a su figura.

Asimismo, como "aspecto clave" de la nueva temporada, la presidenta ha resaltado el ciclo 'Beeth2020' dedicado a Beethoven, además de la presencia del pianista Grigori Sokolov y del violonchelista Mischa Maisky, sin actuar en València desde hace nueve años. Ha destacado que este último, además de su concierto, tocará con nuestra Orquesta.

Junto a las figuras mencionadas, se contará también con las actuaciones de la Sinfónica de Frankfurt (26 enero 2020), La Orquesta Nacional Filarmónica de Rusia y la joven violinista María Dueñas (5 noviembre 2019), la Bamberger Symphoniker (11 febrero 2020), La Mahler Chamber Orchestra y la pianista Mitsuko Uchida con conciertos de Mozart, (15 enero 2020), La Budapest Festival Orchestra (25 marzo 2020) y Trondheim Soloists (25 de abril 2020).

OTRAS VOCES

Dentro de la programación estarán también pianistas como Grigory Sokolov (20 febrero) y Javier Perianes (26 mayo), el violonchelista Mischa Maisky con la Orquesta de València y en recital (29 noviembre y 1 diciembre) y otras voces como la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera (21 marzo) y el tenor Javier Camarena (4 febrero), que debuta.

A ellos se unen los pianistas Elisabeth Leonskaja, Boris Giltburg, Gabriela Montero, Rafal Blechacz, Valentina Lisitsa, Carlos Apellániz, Josu de Solaun, Juan Pérez Floristán, George Li y Uri Caine; violinistas como Viktoria Mullova y Vadim Repin; el oboísta Vicente Llimerà, el guitarra Jacob Kellermann y las voces de las sopranos Raquel Lojendio, Ofelia Sala, Isabel Rey, la contralto María José Montiel, las mezzosopranos Cristina Faus y Clara Mouriz, los tenores Vicente Ombuena, Joseph Calleja y Juan Antonio Sanabria y los barítonos Josep Miquel Ramón y José Antonio López.

Por otro lado, se contará con conjuntos especializados valencianos como Capella de Ministrers y Carles Magraner (18 diciembre) y La Dispersione y Lina Tur (10 marzo). Con la Orquesta intervendrán los solistas de la propia formación Francisco Català, María Dolores Vivó, Esther Vidal y Anabel García del Castillo, así como las corales Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados, la Coral Catedralicia y el Cor de Noies del Orfeó Català.

Además, la nueva programación incluye directores invitados como Pablo Heras-Casado, Róbert Farkas, Karel Mark Chichon, Eiji Oue, Cristóbal Soler, Josep Caballé-Domènech, Josep Vicent, Alexander Soddy, Anne Manson, Gérard Korsten, Jordi Francés, Enrique García Asensio, Christian Karlsen, Francisco Coll, Enrique Arturo Diemecke y Leonard Slatkin.

"VALENCIA MUSIC CITY"

Vicent Ros ha asegurado que la de 2019-2020 es una programación "muy ambiciosa que combina todos los estilos" y épocas para "todos los gustos y públicos". "Esta temporada está pensada porque queremos posicionar a València dentro del mapa de las mejores ciudades del mundo, combinando turismo y oferta musical y cultural dentro del proyecto Valencia Music City" y de la idea de un "Palau Obert", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que se trata de una oferta "llena de sinergias y transversalidad".

Ramón Tébar, por su lado, ha explicado que para la Orquesta de València se han buscado como "prioridad" obras "de repertorios que ha tocado menos o nunca", así como "compositores famosos de los que hay obras que no se conocen y otros no tan famosos". A este respecto, ha comentado que en el ciclo dedicado a Beethoven, de "carácter transversal", se ofrecerán obras "no tocadas en València o poco" interpretadas como su Décima Sinfonía. Como "gran colofón" a este proyecto ha apuntado la idea de interpretar la ópera 'Leonora' de Beethoven "en versión original, semiescénica"