La Filmoteca estrena en València 'La noche está marchándose ya', sobre los "brutales recortes culturales" en Argentina

La Filmoteca estrena en València 'La noche está marchándose ya'. - REMITIDA IVC

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta este martes, 15 de septiembre, a las 18.30 horas, y el jueves 17, a las 20.00 horas, el largometraje argentino 'La noche está marchándose', escrito y dirigido por Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini. La sesión contará con presentación y coloquio a cargo de Ramiro Sonzini, codirector de la película.

Rodada en blanco y negro en el Cineclub Municipal de Córdoba, la ópera prima de Salinas y Sonzini es "un apasionado homenaje a la cinefilia al mismo tiempo que un reflejo de los brutales recortes culturales y la destrucción de la industria cinematográfica que está padeciendo Argentina en estos últimos años", explica el organismo cultural en un comunicado.

Ganadora del premio a la Mejor Dirección en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la película tiene como principal protagonista a Pelu, un treintañero que sobrevive con su salario de proyeccionista en un cineclub municipal. Tras perder su trabajo, acepta quedarse como sereno nocturno y termina viviendo en secreto dentro del cine acompañado por las películas que revisa cada noche, desde clásicos de Hollywood de Frank Borzage y Leo McCarey hasta Yasujiro Ozu y Robert Bresson.

Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini son dos cineastas argentinos nacidos en Córdoba en 1985 y 1989, respectivamente. Salinas se formó en el Cineclub La Quimera y en la Universidad Nacional de Córdoba. Inició su trayectoria como director de fotografía en varios largometrajes.

En 2012 recibió el Premio Argentores al mejor guion documental por 'Yatasto' (2011), de Hermes Paralluelo. En 2019 debutó como director con el corto 'Suquía', al que siguió en 2021 'Mi última aventura', codirigido junto a Ramiro Sonzini, que fue premiado en la Seminci de Valladolid y en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.

Ramiro Sonzini es realizador, montador y crítico de cine. Fundador de la revista 'La vida útil' y de la Semana Mundial de la Cinefilia, en 2010 dirigió el cortometraje 'Escuela'. 'La noche está marchándose ya' (2025) es el primer largometraje de ambos, y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Valdivia.