La Filmoteca presenta un ciclo centrado en la relación del cineasta Béla Tarr con el novelista Krasznahorkai

La Filmoteca Valenciana presenta un ciclo centrado en la relación del cineasta húngaro Béla Tarr - GVA

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta un ciclo centrado en la relación del cineasta húngaro Béla Tarr (1955-2026), fallecido el pasado 6 de enero, y su compatriota, el novelista László Krasznahorkai (1954), Premio Nobel de Literatura 2025.

El ciclo incluye las cinco películas dirigidas por Béla Tarr que cuentan con guiones escritos en colaboración con el último Premio Nobel, algunos de ellos adaptaciones de sus novelas. Esta etapa de la carrera del cineasta coincide, además, con el desarrollo de su reconocible estilo, segçun ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Sobre Béla Tarr, fallecido el pasado 6 de enero en Budapest, la jefa de Programación de la Filmoteca Valenciana, Nuria Castellote, ha señalado que "es un icono del cine europeo que deja un gran legado Y su puesta en escena radical ha inspirado a algunos de los creadores más importantes de las últimas décadas: Gus Van Sant, Pedro Costa, Apichatpong Weerasethakul o László Nemes".

"Béla Tarr decía que el cine no puede fundarse únicamente en la idea de contar historias, recordándonos la importancia de la forma fílmica", ha destacado Nuria Castellote.

En este sentido, ha subrayado que el cineasta creó un estilo absolutamente personal, basado en largos planos secuencia en los que hipnóticos travellings convierten cada escena en un microcosmos autosuficiente. "Basta con ver los planos que abren las cinco películas del ciclo para entender el alcance de la propuesta de Tarr", ha señalado.

LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI

La obra del escritor húngaro László Krasznahorkai mantiene una relación muy estrecha con el cine de Béla Tarr, con quien ha desarrollado una de las colaboraciones más singulares de la historia del cine de autor europeo.

Su vínculo va más allá de la simple adaptación literaria: es una simbiosis estética e ideológica. Mientras Krasznahorkai proporciona el discurso moral y el material narrativo, mediante frases largas y un tono generalmente apocalíptico, Tarr traduce esa visión a imágenes de una gran belleza y un ritmo que suma al espectador en una especie de trance contemplativo. Ambos comparten una concepción del tiempo y de la condición humana como procesos lentos, circulares y estáticos.

PROGRAMA

El ciclo comenzará el viernes 20 de marzo, a las 20.00 horas, con la proyección de 'La condena' (1988). Tanto el ciclo como la película será presentados al público por la jefa de Programación de la Filmoteca Valenciana, Nuria Castellote.

'La condena' es la primera de las colaboraciones de Tarr y Krasznahorkai. Relato nihilista de amor y traición en clave de 'noir', la película refleja la agonía del comunismo en Europa y en ella los espacios, los animales y el clima tienen tanta importancia como los protagonistas.

La relación de Tarr con Krasznahorkai se remonta a mediados de los años ochenta, cuando el cineasta húngaro propuso a su compatriota la adaptación de 'Tango satánico' (1985), su primera novela. Pese a las reticencias iniciales de Krasznahorkai, Tarr empezó a trabajar en este proyecto.

Casi diez años después, consiguió completar su obra 'Sátántangó' (1994), una película de más de siete horas de duración, que podrá verse en la Filmoteca Valenciana en tres sesiones y en una versión recientemente restaurada. La primera parte, el martes 24 de marzo, a las 18.00 horas; la segunda el martes 24, a las 20.30 horas, y la tercera, el miércoles 25, a las 18.00 horas.

La película trata del fracaso de una granja colectiva durante unos días de un lluvioso otoño. Los sueños, intrigas y traiciones que se dan en la cooperativa son observados desde la perspectiva de distintos personajes en una película llena de sarcasmo y humor negro apocalíptico.

El ciclo se completa en abril con 'Armonías de Werckmeister' (2000), dirigida por Tarr en colaboración con su esposa y montadora, Ágnes Hranitzky, y basada en 'La melancolía de la resistencia' de László Krasznahorkai. Filmada en blanco y negro, como el resto de los títulos del ciclo, está compuesta de 39 tomas.

También se proyecta, en versión original con subtítulos en valenciano, 'L'home de Londres' (2007), con guion de Krasznahorkai, pero basada en la novela homónima de Georges Simenon. Entre su elenco destaca la presencia de Tilda Swinton.

Completa el ciclo 'El cavall de Torí' (2011), codirigida con Ágnes Hranitzky. La última película de Tarr está inspirada en un episodio de la vida de Friedrich Nietzsche en el que el filósofo alemán es testigo del maltrato infligido por un carretero a su caballo. Nietzsche llora, pierde la conciencia y el habla hasta su muerte. En una atmósfera apocalíptica, Tarr se centra en la vida del cochero, su hija y del viejo caballo.