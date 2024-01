La Filmoteca Valenciana inicia un ciclo sobre el cineasta japonés Masahiro Shinoda

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta un ciclo sobre el cineasta japonés Masahiro Shinoda (Gifo, 1931), en colaboración con la Fundación Japón. Conformado por siete largometrajes, casi todos producidos en la década de los sesenta, el ciclo podrá verse del 30 de enero al 23 de febrero de 2024. Masahiro Shinoda es una de las figuras "más relevantes" de la cinematografía japonesa y se inscribe en la llamada Nueva Ola Japonesa, junto a Nagisa Oshima y Kiju Yoshida, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante la década de los sesenta, Shinoda perteneció a esa generación de jóvenes cineastas a los que la productora Shochiku dio "carta blanca" para romper con las formas tradicionales de rodar de los grandes estudios de cine. En el caso de Masahiro Shinoda, esta libertad creativa "significó trabajar con los géneros tradicionales del cine japonés para luego romper con las barreras que esos mismos géneros imponían".

El ciclo presenta ejemplos del género yakuza eiga o cine yakuza ('Pale Flower'), el jidai geki o drama histórico ('Assassination', 'Gonza the Spearman') y el chambara o cine de samuráis ('Samurai Spy'). Otras películas del ciclo, como 'The Dry Lake' o 'A Flame at the Pier', se hacen eco de la "desorientación" en la que vivió la juventud japonesa durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Una constante presente en todas las películas de Shinoda es el sacrificio al que se someten sus personajes que, en ocasiones, "desemboca en la autodestrucción, ya sea causada por el amor o por el ansia de belleza". Esa búsqueda de la belleza es igualmente aplicable a su estilo como director.

BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN ESTÉTICA

Discípulo de Kenji Mizoguchi, Shinoda heredó de su maestro la búsqueda de la perfección estética en la composición del plano, inspirada en formas de teatro tradicionales japonesas como el kabuki, el bunraku y el noh.

El ciclo se inicia el martes 30 de enero, a las 20.15 horas, con la proyección de 'Dry Lake' (1960), que podrá volver a verse el miércoles 31 de enero, a las 18 horas. En su segundo trabajo como director, Shinoda eligió un tema de actualidad para reflejar la desorientación de la juventud nipona: en 1960, el impacto político de la revisión del Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón en la sociedad japonesa, provoca que Shimojo, un joven despreocupado que vive temerariamente, abandone el movimiento estudiantil y empiece a interesarse por organizaciones terroristas.

El jueves 1 de febrero, a las 18.00 horas, y el viernes 2 de febrero, a las 20.15 horas, la Filmoteca Valenciana proyecta 'Mi Face is Red in the Sun' (1962), una película de cine negro que presenta un curioso catálogo de personajes formado por asesinos a sueldo. Un empresario de la construcción contrata a un grupo de asesinos profesionales para que liquiden a una periodista que está investigando los negocios turbios que se trae entre manos.

El martes 6 de febrero, a las 18.00 horas, y el miércoles 7 de febrero, a las 20.00 horas, la Filmoteca Valenciana proyecta 'A Flame at the Pier' (1962), una historia de amor imposible enmarcada en las protestas obreras que se produjeron en el Japón de principios de los sesenta: el joven Sabu trabaja en una empresa portuaria como lacayo del patrón de personal, a quien profesa lealtad absoluta. Cuando los trabajadores se declaran en huelga y quieren crear un sindicato, Sabu se encargará de silenciar las protestas mediante la violencia.

El viernes 9 de febrero, a las 18.00 horas, y el sábado 10 de febrero, a las 20.00 horas, la Filmoteca Valenciana proyecta 'Pale Flower' (1964). Basada en una novela de Shintaro Ishihara, la película permitió a Shinoda adentrarse en el cine yakuza sin limitarse a seguir los cánones del género. Muraki es un miembro de la mafia japonesa que acaba de salir de la cárcel. Cansado del rumbo que ha tomado su organización, conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

El martes 13 de febrero, a las 20.00 horas, y el miércoles 14 de febrero, a las 18.00 horas, la Filmoteca Valenciana proyecta 'Assassination' (1964), una incursión en el género del drama histórico o jidai geki. En 'Assasination', Shinoda vuelve a retratar un periodo tumultuoso de la historia japonesa, en este caso el bakufu o fin del Shogunato, que conduciría a la restauración de los poderes del emperador y a la entrada de Japón en la modernidad. La breve vida de Hachiro Kiyokawa, un ambicioso ronin de finales del siglo XIX japonés, se mueve entre las dos facciones enfrentadas: el Shogun y el Emperador.

El sábado 17 de febrero, a las 20.15 horas, y el domingo 18 de febrero, a las 18.00 horas, la Filmoteca Valenciana proyecta 'Samurai Spy' (1964). Llena de intrigas de clanes, espías ninja y múltiples traiciones, 'Samurai Spy' marcó un audaz cambio estilístico de las convenciones cinematográficas del género de samuráis. El protagonista de esta película ambientada en el siglo XVI es un espía al servicio de un pequeño clan, que se ve envuelto en una lucha de poder en la que no sabe de qué parte estar.

El ciclo concluye con 'Gonza the Spearman' (1986), una producción de los años ochenta, ganadora del Oso de Plata en la Berlinale, que se proyectará el miércoles 21 de febrero, a las 18.00 horas, y el viernes 23 de febrero, a las 20.00 horas. El protagonista de esta tragedia altamente estilizada es un apuesto samurái, maestro en el manejo de la lanza, que busca destacar a través de la ceremonia del té, de la que también es un experto. Tendrá que competir con un ambicioso rival por el honor de realizar la ceremonia durante la celebración del nacimiento del heredero del jefe de su clan.