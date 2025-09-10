La Filmoteca Valenciana inicia la temporada con el clásico polaco ‘El manuscrito encontrado en Zaragoza’

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana inicia una nueva temporada en su sede del edificio Rialto con la proyección este viernes, 12 de septiembre, a las 18.00 horas, del clásico del cine polaco 'El manuscrito encontrado en Zaragoza' (1964), dirigido por Wojciech Jerzy Has.

La película será presentada al público de la sala Berlanga por Joanna Bardzinska, programadora, gestora cultural, historiadora de cine y directora de la fundación AVA Arts. La película podrá volver a verse el miércoles 17, a las 18.00 horas.

Las dos proyecciones de la película están organizadas en colaboración con la fundación polaca AVA Arts, en el marco del proyecto cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia (Fondo de Promoción Cultural) y el Instituto de Artes Cinematográficas de Polonia.

También colabora el Instituto Polaco de Cultura de Madrid. Ava Arts está orientada a la promoción de la cultura polaca en el ámbito hispanohablante y de la cultura hispánica en Polonia, especialmente en el campo del cine.

Adaptación cinematográfica de la novela homónima de terror gótico del científico, novelista e historiador polaco Jan Potocki, 'El manuscrito encontrado en Zaragoza' se proyecta en una versión polaca, integra y restaurada de 182 minutos, con motivo del centenario del nacimiento de su director, Wojciech Jerzy Has (1925-2000), uno de los cineastas fundamentales del cine polaco. También se cumplen 60 años del estreno de la película en salas comerciales.

Película de culto reverenciada por cineastas como Luis Buñuel, Andrzej Wajda, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Roman Polanski, Jean-Luc Godard, Terry Gilliam, David Lynch, Neil Jordan, Leos Carax, Pawel Pawlikowski, Lucrecia Martel o Guillermo del Toro, 'El manuscrito encontrado en Zaragoza' tiene como principal protagonista al capitán de las tropas napoleónicas Alfonso van Worden, personaje interpretado por Zbigniew Cybulski, que ya se había dado a conocer con 'Cenizas y diamantes' (1958) de Andrzej Wajda.

Alfonso van Worden es un oficial de la guardia valona, que viaja a Madrid para ponerse al servicio del Rey de España. En una de las etapas de su periplo debe atravesar Sierra Morena. Allí le espera un misterio laberíntico que deberá desentrañar y que le embarcará en una aventura en la que encontrará alquimistas, astrólogos y cabalistas, poseídos, demonios, bandidos, gitanos y anacoretas.