La Filmoteca Valenciana rinde homenaje al actor Paco Rabal con motivo del centenario de su nacimiento

Paco Rabal - GVA

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana rinde homenaje al actor Paco Rabal (1926-2001) con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento. El ciclo está organizado en colaboración con la Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal.

El director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López Jamar, ha señalado en un comunicado que la Filmoteca Valenciana conmemora la figura de Paco Rabal con un ciclo compuesto por tres de sus películas más recordadas y del documental 'Paco, mi padre', que dirigió su hijo Benito Rabal en 1992.

"Queremos recordar a uno de los más grandes actores de la historia del cine español, en cuya extensa filmografía figuran grandes películas de Buñuel, Bardem, Saura, Antonioni o Glauber Rocha", ha explicado.

El ciclo se inicia el jueves 4 de junio, a las 18.00 horas, con la proyección de 'Goya en Burdeos' (1999), escrita y dirigida por Carlos Saura. Con esta recreación de los últimos años de vida de Francisco de Goya exiliado en Burdeos, Paco Rabal obtuvo el Premio Goya al Mejor Actor interpretando por segunda vez al pintor aragonés.

La película obtuvo otras cuatro estatuillas más, incluyendo la de Mejor Fotografía por el trabajo de Vittorio Storaro. El largometraje podrá volver a verse el domingo 14, a las 20.00 horas.

El jueves 11 de junio, a las 20.30 horas, y el miércoles 17, a las 18.00 horas, se proyecta 'Hay un camino a la derecha' (1953), de Francisco Rovira Veleta, un título "fundamental" del cine negro español de los años cincuenta, que fue "decisivo" en los inicios de la carrera de Paco Rabal, puesto que le valió el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de San Sebastián.

El martes 16 de junio, a las 18.30 horas, en sesión única, se proyecta el programa doble formado por 'Los santos inocentes' (1984), de Mario Camus, y el cortometraje documental 'Paco, mi padre' (1992), de Benito Rabal. La sesión contará con presentación y posterior coloquio con Benito Rabal, que fue ayudante de dirección en la película de Mario Camus.

Pero si hay un personaje por el que será recordado Paco Rabal es Azarías en la adaptación cinematográfica que hizo Camus de la novela homónima de Miguel Delibes. Con esta "memorable interpretación" de un analfabeto campesino extremeño en la España de los años sesenta, Rabal ganó exaequo con su compañero de reparto Alfredo Landa el premio a la mejor interpretación masculina del festival de Cannes.

En 'Paco, mi padre' el cineasta y escritor Benito Rabal realiza un viaje en su memoria para acercar al espectador a la figura "entrañable" de su padre. A través de entrevistas, narraciones en 'off', recreaciones, archivos fotográficos y fílmicos de la familia, se descubren los orígenes humildes y la brillante trayectoria de uno de los actores más importantes de la historia del cine español.