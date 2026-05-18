Fira Alacant relanzará su auditorio exterior con "grandes eventos" musicales y culturales

Imagen de archivo de Fira Alacant - FIRA ALACANT

ALICANTE, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Fira Alacant ha indicado este lunes que relanzará su auditorio exterior con "una apuesta estratégica por los grandes eventos", tras un acuerdo alcanzado con la productora alicantina HDK Experience para organizar y desarrollar "eventos musicales y culturales de gran y mediano formato" durante la temporada de 2027.

El contrato, que se formalizó el pasado viernes, permitirá "reactivar uno de los espacios al aire libre con mayor potencial de la provincia", por lo que la institución ferial quiere posicionarse como "un recinto versátil, preparado para albergar no solo actividad ferial y congresual, sino también propuestas vinculadas al ocio, la música y la cultura en directo".

El auditorio exterior, con cerca de 4.800 metros cuadrados y capacidad operativa complementada con amplias zonas de aparcamiento y servicios logísticos, "se convertirá en un nuevo punto de referencia para conciertos, festivales y experiencias musicales de gran impacto", según ha resaltado Fira Alacant en un comunicado.

Desde la entidad han abundado en que "la alianza contempla la celebración de distintos eventos musicales entre mayo y agosto de 2027, en una colaboración que nace con vocación de continuidad y crecimiento".

El acuerdo también supone "un paso adelante en la diversificación de la actividad de la institución ferial, alineándose con las nuevas tendencias del sector del entretenimiento y las experiencias culturales en vivo", según ha apuntado.

"COLABORACIONES ESTRATÉGICAS"

De este modo, el proyecto contará con "el respaldo operativo y estratégico de profesionales especializados en producción y gestión cultural, incorporando la experiencia acumulada por empresas y estructuras vinculadas al sector musical y de grandes eventos".

Entre ellas, destacan "colaboraciones estratégicas" con equipos especializados en producción ejecutiva, planificación técnica y gestión integral de espectáculos y de todos los 'stakeholders' que lo configuran, dinamizan y completan.

Asimismo, la iniciativa se apoyará en "la experiencia de promotoras y 'partners' con trayectoria nacional e internacional en la organización de festivales, conciertos y formatos experienciales, capaces de atraer propuestas musicales de primer nivel y generar un importante retorno económico y turístico para el entorno, sin olvidar la tan necesaria aportación a favor de un posicionamiento territorial autonómico como destino músico-cultural de referencia".

Con esta operación, Fira Alacant busca reforzar su "estrategia de apertura a nuevas líneas de negocio vinculadas al entretenimiento, la cultura y los grandes eventos, ampliando las posibilidades de uso del recinto durante todo el año y favoreciendo la atracción de nuevos públicos, inversiones y oportunidades para la provincia de Alicante".

"OPORTUNIDAD"

El director general de la institución ferial, Alejandro Morant, ha subrayado que "este acuerdo representa una oportunidad para seguir transformando" el complejo "en un espacio multifuncional, capaz de combinar la actividad ferial tradicional con propuestas innovadoras relacionadas con la música, la cultura y el ocio experiencial".

Por su parte, desde la organización promotora, han señalado que el objetivo es convertir el auditorio exterior "en un espacio de referencia para grandes producciones musicales y culturales, apostando por una programación de calidad y experiencias diferenciales, respaldados por equipos".

Según Fira Alacant, la iniciativa permitirá, además, "generar impacto económico directo e indirecto en sectores como la hostelería, el turismo, el comercio y los servicios, en línea con el crecimiento que el sector de los festivales y conciertos viene experimentando en España en los últimos años".