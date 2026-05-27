La firma de hipotecas en la Comunitat Valenciana mantiene su subida en marzo (+18,2%) y encadena 21 meses de ascensos

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VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 18,2% el pasado marzo respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 9,03% a nivel estatal, hasta sumar un total de 5.592 operaciones. Encadena así 21 meses de crecimiento interanual. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 2,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Comunitat Valenciana se prestaron 772,96 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 34,2% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 4,9%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.942 hipotecas en la Comunitat, con un desembolso de capital de 1.237,35 millones de euros. De ellas, 130 fueron sobre fincas rústicas y 6.812 sobre urbanas.

De las 6.812 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en la Comunitat Valenciana, 5.592 fueron sobre viviendas, 46 en solares y 1.174 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 80 y en 378 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.540 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.082 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 9.009 préstamos sobre fincas en la Comunitat Valenciana. De ellas, 6.598 correspondieron a viviendas, 192 a fincas rústicas, 2.166 a urbanas y 53 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+60,41%), Aragón (+45,45%) y Madrid (+19,13%), mientras marcaron un peor registro Galicia, Castilla y León y Euskadi con caídas del 20,71%, 16,64% y 12,33%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades, con Navarra (+65,39%), Aragón (+56,28%) y Cantabria (+38,25%) marcando los mejores registros, salvo en Euskadi donde se redujo un 0,7%.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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