'La firmeza de un instante' captura el ocio nocturno de los jóvenes en Las Cigarreras de Alicante

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

'La firmeza de un instante' captura el ocio nocturno de los jóvenes a través de una serie de retratos fotográficos que se podrán ver desde este sábado y hasta el próximo 23 de mayo en la Caja Blanca de Las Cigarreras de Alicante.

Esta exposición reúne los trabajos más representativos de Jesús Madriñán, en una colección de imágenes en las que "la noche se convierte en escenario y protagonista de identidades en tránsito", según ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

El artista detiene "fugaces encuentros" en discotecas y 'after-hours' para "revelar la complejidad, la energía y la vulnerabilidad de su generación". Cada imagen condensada ofrece "una mirada íntima y personal".

Jesús Madriñán (Santiago de Compostela, 1984) utiliza la fotografía analógica de gran formato para reinterpretar y actualizar el retrato como género artístico. Emplea técnicas tradicionales (cámara de placas) en situaciones espontáneas.

Fruto de ello surgen series como 'Good night London' (2011), 'Boas noites' (2013), 'Dopo Roma' (2016), 'I am light' (2019) o 'Washington store' (2023). El resultado es un "retrato generacional en el que prevalecen valores como la juventud, la diversidad y la tolerancia".

En la trayectoria de Madriñán hay exposiciones individuales, entre las que destacan: 'I am Light', en el Centro Galego de Arte Contemporánea; 'Mil noches y una noche' en el Centre del Carme de València; 'El tiempo revelado', en el Centro de Arte Alcobendas, y 'Washington store', en la Embajada de España en Estados Unidos.

También 'Afectos fugaces', en La Térmica de Málaga, y las muestras dedicadas a su serie 'Good night London' en el Centro Cultural Kavlin de Punta del Este (Uruguay) y en los Centros Culturales de España en Ciudad de México y Montevideo. Además, ha participado en festivales y ferias de arte como Paris Photo, Unseen Amsterdam, Photo London, ARCO, o los International Photography Awards de Nueva York.