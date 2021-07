Fiscalía pide entre 19 y 21 años de cárcel para los acusados de la manada de Callosa, la mitad de lo que solicitaba

ALICANTE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministerio fiscal ha solicitado finalmente penas que oscilan entre los 19 y 21 años de prisión por delitos de agresión sexual y cooperación a los cuatro acusados de la violación grupal a una joven en una vivienda de Callosa d'en Sarrià la noche de fin de año de 2018.

De esta manera, la acusación pública ha rebajado a más de la mitad la pena solicitaba inicialmente para los cuatro acusados, y que oscilaba entre 48 y 52 años de cárcel, según han confirmado tanto la acusación particular como las defensas de los arrestados al término de la vista, celebrada en la Audiencia de Alicante a puerta cerrada.

Fiscalía ha tenido en cuenta todas las atenuantes salvo la de drogadicción al considerar que las facultades de los acusados no estaban mermadas en el momento de los hechos como sí sostienen tanto la acusación particular como las defensas. Tampoco la de dilaciones indebidas. No obstante, el ministerio público sí ha aceptado la de reparación del daño y confesión tardía.

Por su parte, el abogado de la víctima ha mantenido los términos de un 'preacuerdo' al intentaron llegar el pasado lunes las partes y del que Fiscalía se desvinculó, por lo que ha pedido penas de entre 15 y 18 años de prisión para los cuatro por los mismos delitos y revelación de secretos.

Las defensas han solicitado la condena mínima por solo un delito de agresión sexual, por lo que han pedido entre tres años y medio y cuatro años y medio para el grupo.