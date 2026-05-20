Ford añade una nueva parada total de producción en mayo dentro del ERTE RED de la fábrica de Almussafes

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ford ha comunicado este miércoles la necesidad de añadir una nueva parada de producción en la planta de motores de la fábrica de Almussafes (Valencia) debido a un ajuste de los niveles de producción. Con ello, la jornada del 25 de mayo será de cese total dentro del ERTE RED que tiene en vigor la factoría, puesto a que ya estaba prevista una parada en la planta de vehículos ese mismo día.

Así lo ha trasladado la empresa en una reunión de la comisión mixta de seguimiento celebrada este miércoles, según ha informado el sindicato UGT en un comunicado.

De este modo, la fábrica valenciana tiene previstas tres jornadas de parada total en el mes de mayo, el 4, 11 y 25 de mayo, y otras tres en junio, que serán los días 1, 22 y 23.

Por otro lado, la Generalitat ha comunicado que espera pagar los complementos ERTE RED correspondientes de enero a marzo a finales de este mes o principios del que viene. De obtenerse la confirmación, la empresa regularizaría los adelantos en la nómina del mes de junio, ha indicado UGT.