Ford pide medidas de flexibilidad en el nuevo acuerdo de Almussafes y ve la propuesta de UGT "por encima de la realidad"

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford ha trasladado este miércoles a los sindicatos, en el marco de las negociaciones para un nuevo acuerdo laboral en la fábrica de Almussafes (Valencia), la "necesidad de recurrir a medidas de flexibilidad con el fin de asegurar el éxito del lanzamiento del nuevo vehículo Bronco multienergía", con el fin de atender "una posible demanda al alza en los primeros meses de vida de este nuevo coche".

La empresa también ha señalado que la propuesta de acuerdo expuesta por UGT "se sitúa muy por encima de la realidad", según ha explicado este sindicato tras una nueva reunión de la Comisión Negociadora del Acuerdo 2030 para Almussafes.

Cabe recordar que este sindicato ha planteado "la vuelta a la senda del IPC" con un IPC más un 1-1,5%, la inclusión de una cláusula de revisión salarial con efecto retroactivo y mejoras en las instalaciones y los permisos médicos, entre otras medidas.

En estas conversaciones se busca actualizar el acuerdo laboral ahora vigente, conocido como acuerdo de electrificación y firmado en 2022 por la empresa y UGT, que implicaba medidas de "flexibilidad" y una "contención salarial" con aumentos desvinculados al IPC. Los términos de dicho acuerdo se recogieron en un convenio colectivo vigente hasta este 2026 y estaban condicionados a la fabricación de los modelos eléctricos de Ford. Sin embargo, finalmente lo que ha confirmado la empresa para la fábrica por el momento es la producción en 2028 del nuevo Bronco con opción multienergía.

UGT ha respondido a la empresa este miércoles que el convenio "ya contempla y regula esos mecanismos de flexibilidad que se solicitan en la mesa de negociación, y que sería cuestión de tratarlos y organizarlos llegado el momento".

También ha argumentado UGT que su propuesta de acuerdo, aprobada por unanimidad el pasado día 1 de junio en su Asamblea General, es "perfectamente asumible por la empresa".

"Es obvio que hemos pasado unos años muy complejos en el sector del automóvil, y quizás no haya finalizado aún la adaptación definitiva a una nueva realidad. Pero en concreto, en Ford Europa hemos realizado esa transición cumpliendo con todas las exigencias que requería la situación, y en Valencia nos hemos adaptado a todos los giros que han sido necesarios", ha expuesto el sindicado mayoritario.

Por eso, ha asegurado que su "propuesta de Acuerdo 2030 es la que está esperando la plantilla, y está legitimada".

PROPUESTAS DE STM

Por su parte, STM-Intersindical Valenciana ha presentado este miércoles en la comisión negociadora sus propias propuestas, entre ellas "subidas salariales que al menos garanticen el incremento del IPC + 2%". "Mientras no se recupere el poder adquisitivo perdido con el acuerdo firmado por UGT y la empresa, proponemos una subida salarial mínima del IPC + 4% hasta recuperar el poder adquisitivo", ha explicado.

Además, el sindicato defiende "mantener la consideración de los cuatro días de jornadas industriales como días de vacaciones, de modo que, si el trabajador presta servicios durante dichos días, perciba el correspondiente plus de jornada industrial".

STM también pide que "no se aumente la jornada de trabajo en 15 minutos tal y como venía en el último convenio" y "reducir la velocidad de las cadenas de producción/ritmos de trabajo para aliviar la gran cantidad de problemas musculoesqueléticos de la plantilla".

El sindicato ha solicitado "transparencia e igualdad de acceso en las contrataciones y promociones profesionales" y ha exigido facilitar la conciliación familiar estableciendo que no haya "ni un solo sábado obligatorio".

La propuesta de STM recoge que haya "tres días mínimo de preaviso en caso de modificaciones" del calendario del ERTE y aboga por "comedores con un precio más económico y 30 minutos de pausa para todos los turnos" de forma que toda la plantilla tenga acceso a comer en el comedor.

STM plantea "recuperar el descuento del 21% en coches para trabajadoras y trabajadores", una actualización del kilometraje a un precio "acorde al precio del combustible y aumento de la indemnización de tiempo de transporte".